استقرار أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل 6150 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد، دون تغير ملحوظ مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6150 جنيهًا، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح البلد».

وأوضح البرنامج أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 5271 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7029 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49 ألفًا و200 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أونصة الذهب بنسبة 1.3% خلال الأسبوع الماضي، لتغلق التداولات عند 4194 دولارًا، بعدما سجلت أعلى مستوى عند 4207 دولارات.

وجاء هذا الارتفاع عقب تراجع أسعار النفط والدولار وعوائد السندات من مستوياتها المرتفعة، وفقًا لما ورد في التقرير الذي عرضه البرنامج.