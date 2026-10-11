قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشأن مطار جدة والدمام.. السفارة الأمريكية بالسعودية تصدر تحذيرات عاجلة لموظفيها
فرج عامر: أتمنى أن تكون قمة الأهلي والزمالك مباراة كرة قدم بعيدًا عن تصيد الأخطاء
هل تتغير شرائح الكهرباء؟.. الحكومة تدرس تخفيف الأعباء عن المواطنين
وليد جاب الله: تحويلات المصريين بالخارج سجلت 47.3 مليار دولار خلال 2025 /2026 | فيديو
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا
عموتة يفاضل بين توفيق محمد وكريم فؤاد قبل قمة الزمالك
موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري .. والقناة الناقلة
خبير شؤون آسيوية: جولة الرئيس السيسي تفتح آفاقًا لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 11-10-2026
تصعيد جديد في خليج عمان.. أمريكا تضرب سفينة شحن حاولت كسر الحصار البحري على إيران
فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين
اليوم.. انطلاق اختبارات اختيار أئمة القبلة بالجامع الأزهر استعدادا لشهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

دبوس مصاغة بسوهاج.. صخرة تتحدى المنطق وتفتح أبواب الحكايات بين أساطير الذهب وشواهد التاريخ

دبوس مصاغة بسوهاج
دبوس مصاغة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في قلب الجبل الغربي بمحافظة سوهاج، تقف صخرة صغيرة الارتكاز عظيمة الحجم، وكأنها تتحدى قوانين السقوط، لتتحول مع مرور الزمن إلى لغز تتناقله الألسن، وتنسج حوله الحكايات من جيل إلى آخر.

هناك، بالقرب من قرية الكوامل وعلى طريق جامعة سوهاج الجديدة، تتربع "دبوس مصاغة"، إحدى الظواهر الطبيعية التي استحوذت على فضول الأهالي، وأثارت خيال الباحثين عن الكنوز المدفونة في أعماق الجبال، لتجمع بين غرابة المشهد وسحر المكان وثراء التاريخ المحيط به.

صخرة على طرف الجبل.. حكاية بدأت من شكلها

لم يكن الاسم الذي أطلقه الأهالي على الصخرة وليد المصادفة، فالناظر إليها يجد كتلة صخرية ضخمة تستند إلى مساحة ضيقة للغاية من الجبل، في مشهد يوحي للناظر من بعيد بأنها معلقة في الهواء أو تستقر على رأس دبوس، وهو ما منحها شهرتها باسم "دبوس مصاغة"، وجعلها مادة خصبة للحكايات والتفسيرات الشعبية.

ومع توارث قصصها، لم تعد الصخرة مجرد تكوين جيولوجي لافت، بل أصبحت محورًا لروايات تتجاوز حدود المشهد الطبيعي، وتربط بين شكلها الغريب وأسرار الحضارة المصرية القديمة، خاصة مع وجود مقابر أثرية في المنطقة المحيطة بها.

كنوز فرعونية وتعاويذ سحرية.. أساطير صنعت شهرة الصخرة

من بين أكثر الروايات تداولًا بين الأهالي، الاعتقاد بوجود كنوز فرعونية داخل الجبل لا يمكن الوصول إليها إلا بإزالة الصخرة التي يُقال إنها تحرس مدخلًا سريًا إلى تلك الكنوز، وذهبت بعض الحكايات إلى الزعم بأن محاولات سابقة لاستخدام الديناميت في تحطيمها لم تنجح، لتظهر روايات أخرى تتحدث عن تعاويذ سحرية يُعتقد أنها تحمي ما بداخل الجبل.

ولم تتوقف الأساطير عند هذا الحد، إذ تداول البعض اعتقادًا بأن ذبح ديك أو عصفور فوق الصخرة قد يؤدي إلى فتح مغارة خفية مليئة بالذهب والآثار، بينما ربطت روايات أخرى بينها وبين مفتاح لمقبرة فرعونية يُقال إن حارسًا غامضًا يتولى حمايته.

كما استندت بعض الحكايات الشعبية إلى روايات عن حدوث انهيار صخري أو زلزال قديم في المنطقة، مع بقاء الصخرة في موضعها دون أن تسقط، وهو ما زاد من حالة الدهشة المحيطة بها، ورسخ مكانتها في الذاكرة الشعبية لأهالي المنطقة.

التاريخ يروي حكاية أخرى.. مقابر أثرية وشواهد من مصر القديمة

وبعيدًا عن الروايات المتوارثة، تكتسب المنطقة المحيطة بالصخرة أهميتها من وجود جبانة أثرية تضم عددًا من المقابر المنحوتة في الصخر، يعود تاريخها إلى عصر الأسرتين الرابعة والخامسة، إلى جانب مقابر أخرى ترجع إلى فترات لاحقة من التاريخ المصري القديم.

وتضم الجبانة مقبرة «كا إم نفرت» وزوجته، ومقبرة «مري» التي ترجع إلى الأسرة السادسة، فضلًا عن مقبرة «مري عا» التي تعود إلى عصر الانتقال الأول.

وتكشف هذه المقابر عن جانب مهم من حياة المصريين القدماء، من خلال المناظر المنقوشة على جدران بعضها، والتي تصور مشاهد من الحياة اليومية والمعتقدات الدينية والتقاليد السائدة آنذاك، ومن بين تلك المشاهد، تبرز مناظر قتال الثيران في الحقول، وهي مناظر لافتة ونادرة نسبيًا في المقابر المصرية القديمة.

كما شهدت المنطقة أعمالًا أثرية نفذتها بعثة أسترالية خلال ثمانينيات القرن الماضي، برئاسة الدكتور نجيب قنواتي، وأسفرت عن اكتشاف عدد من التوابيت الخشبية، أُودعت بالمخزن المتحفي في الشيخ حمد، وفقًا للمعلومات المنشورة عن المنطقة.

الحقيقة العلمية تحسم الجدل.. التكوين الطبيعي وراء اللغز

وفي مواجهة ما أُثير حول الصخرة من حكايات، أكد علاء القاضي، مدير متحف سوهاج القومي، في تصريحات صحفية سابقة لـ"صدى البلد"، أن الروايات المتداولة بشأن الكنوز والتعاويذ المرتبطة بها لا تستند إلى دليل أثري، موضحًا أن "دبوس مصاغة" تكوين طبيعي تشكل بفعل العوامل الجيولوجية وعوامل التعرية والنحت التي أسهمت في تشكيل الصخور عبر الزمن.

وبذلك، فإن غرابة الصخرة لا تعني بالضرورة ارتباطها بسر فرعوني أو مدخل خفي إلى مقبرة أثرية، بل تعكس قدرة الطبيعة على تشكيل مشاهد استثنائية تثير الدهشة وتدفع إلى التساؤل.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج دبوس مصاغة الجبل الغربي بسوهاج أساطير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

قرار حكومي بشأن مرتبات شهر أكتوبر.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

تحذير من السيول والأمطار الرعدية.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

ترشيحاتنا

هل يسقط المهر بالدخول

هل يسقط المهر بالدخول أو بمضي مدة على الزواج؟.. الإفتاء توضح

العنف الأسري

دار الإفتاء: ممارسة العنف ضد الزوجة لا علاقة له بالإسلام

أمين الأعلى للشئون الإسلامية من داغستان: خمس ركائز تصوغ شخصية طالب العلم الشرعي

أمين الأعلى للشئون الإسلامية من داغستان: خمس ركائز تصوغ شخصية طالب العلم الشرعي

بالصور

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

في عيد ميلاده الـ65.. من «نور العين» إلى «حبيتك».. كيف جدّد عمرو دياب نفسه عبر الأجيال؟

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد