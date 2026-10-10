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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطع الكهرباء عن مناطق بالمنشأة في سوهاج 5 ساعات اليوم.. اعرف الأماكن المتأثرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بمحافظة سوهاج، برئاسة وفدي عبد الرسول، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والقرى، اليوم السبت الموافق 10 أكتوبر، لمدة 5 ساعات، وذلك في إطار الأعمال التي تنفذها هندسة كهرباء المنشأة.

مواعيد قطع الكهرباء بالمنشأة

وأوضحت الوحدة المحلية، وفقًا للإخطار الوارد من هندسة كهرباء المنشأة، أن انقطاع التيار الكهربائي يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا، على أن تعود الخدمة عقب الانتهاء من الأعمال المقررة.

خريطة المناطق المتأثرة بانقطاع التيار

ويشمل فصل التيار الكهربائي عددًا من المناطق بمدينة المنشأة، من بينها العراقي، والشيخ عوض، والشيخ بكير، ومنطقة السوق، وصلاح سالم القبلي والبحري، ومنطقة الشهداء، وشارع الجيش، وشارع العجمي، ومنطقة غرب السكة، ومنطقة مبارك، ونجع العنانية، ونجع الكسابية، وميدان جمال عبد الناصر، ونجع الحاج إبراهيم، ونجع القنطرة.

كما يتضمن الانقطاع عددًا من القرى التابعة لمركز المنشأة، وهي البياضية، والعيساوية، والبواريك، والباجية، والزوك الشرقية، والهماص، بالإضافة إلى جزء من قرية الحريزات الغربية، وقرية النجيلية.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة المواطنين، خاصة أصحاب الأنشطة التجارية والمحال والمنشآت التي تعتمد على الكهرباء، اتخاذ التدابير اللازمة قبل موعد الفصل، وتدبير احتياجاتهم الضرورية خلال فترة انقطاع التيار.

ويأتي الإعلان عن موعد ومناطق الفصل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستعداد المسبق، وتقليل الآثار المترتبة على توقف الخدمة خلال الساعات المحددة، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة.

وأكدت الوحدة المحلية أهمية متابعة الإعلانات والتنبيهات الصادرة بشأن مواعيد انقطاع الكهرباء، لضمان استعداد المواطنين والتعامل مع فترة الفصل بصورة مناسبة.

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