وجبة محشي تُصيب 5 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج

أُصيب 5 أشخاص بأعراض اشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي داخل محل سكنهم بحي الكوثر بمحافظة سوهاج، في واقعة استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط اتخاذ الإجراءات الطبية للتعامل مع حالاتهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المختصة إخطارًا يفيد بإصابة 5 أشخاص بأعراض مرضية عقب تناولهم وجبة طعام داخل محل إقامتهم بحي الكوثر، وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وبالفحص، تبين أن المصابين شعروا بآلام في البطن عقب تناول وجبة المحشي، ما أثار الاشتباه في تعرضهم لتسمم غذائي، فيما جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل المستشفى.

وضمت قائمة المصابين كلًا من:" أحمد س. م، 45 عامًا، وأحمد م. و، 27 عامًا، ومعوض د. إ، 44 عامًا، وجلال م. ح، 37 عامًا، ومحمود ح. ا، 42 عامًا".

وتم التعامل طبيًا مع الحالات المصابة، فيما تستمر الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد السبب وراء ظهور الأعراض المرضية عقب تناول الوجبة.