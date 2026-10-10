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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القصة الكاملة لمصرع طفل سقط من سلم الطابق الرابع بجرجا.. عم الفقيد يكشف تفاصيل المأساة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

"في لحظة واحدة حياتنا اتقلبت، طفل عنده 4 سنين كان مالي علينا البيت كنت بحبه اكتر من اولادي كان يقولي يا بابا زي ابوه، وفجأة لقيناه فارق الحياة بعد ما سقط من الطابق الرابع على سلم البيت.. كان بيلعب زيه زي اي طفل بيلعب في بيت أهله بس عمره كده ربنا يصبرنا".

بهذه الكلمات التي تختلط فيها مشاعر الحزن والصدمة، بدأ "س. ا"، عم الطفل الفقيد حديثه لـ"صدى البلد" عن الواقعة المأساوية التي شهدها شارع الأبعادية بمدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، بعدما لقي نجل شقيقه مصرعه؛ إثر سقوطه من الطابق الرابع داخل المنزل، في حادث أليم أنهى حياة الصغير وترك أسرته في حالة من الحزن.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الجهات المختصة بلاغًا يفيد بسقوط طفل من ارتفاع داخل أحد المنازل بشارع الأبعادية بمدينة جرجا، وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما جرى نقل الطفل إلى مستشفى جرجا العام لمحاولة إسعافه.

وبالفحص، تبين أن الطفل، الذي جرى تحديد هويته بالأحرف الأولى «ع. م. ا»، يبلغ من العمر 4 سنوات، وأنه سقط من الطابق الرابع على سلم المنزل الداخلي، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته، ليصل إلى المستشفى جثة هامدة.

وأضاف عم الطفل، أن الأسرة لم تكن تتخيل أن تتحول لحظات يومها إلى مأساة بهذا الحجم، بعدما انتهت حياة الصغير في حادث سقوط مفاجئ داخل المنزل، تاركًا وراءه حزنًا كبيرًا بين أفراد أسرته.

وتم إيداع جثمان الطفل مشرحة مستشفى جرجا العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي تتولى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الوقائع، لكشف تفاصيل الحادث وأسبابه.

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