سلامة الغذاء تضبط 10.7 طن فراولة ومانجو فاسدة.. وتصدر 190 ألف طن أغذية

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي الـ38 لعام 2026، عن الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر، والذي كشف عن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، وضبط كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب متابعة حركة الصادرات والواردات الغذائية.

وأوضح التقرير أن الهيئة ضبطت بمحافظة الإسماعيلية 10 أطنان و730 كيلوجرامًا من الفراولة والمانجو المجمدة التي ظهرت عليها علامات الفساد وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما أسفرت الحملات عن إعدام 436 كيلوجرامًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 8 محاضر لمخالفات تتعلق باشتراطات سلامة الغذاء والشهادات الصحية للعاملين، فضلًا عن تنفيذ قراري غلق لمنشأتين غذائيتين تمثلان خطرًا على الصحة العامة.

صادرات مصر الغذائية تسجل 190 ألف طن خلال أسبوع

كشف تقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 4333 رسالة، بإجمالي كميات وصلت إلى 190 ألف طن، من خلال 1454 شركة مصدرة، وشملت نحو 770 صنفًا من المنتجات الغذائية.

وتضمنت الصادرات خضراوات وفواكه ومحضرات غذائية ومنتجات الحبوب، حيث تصدرت البطاطا قائمة الخضراوات المصدرة بكميات بلغت 16 ألف طن، تلاها البصل بنحو 13 ألف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 10 آلاف طن.

وفي قطاع الفواكه، تصدر الرمان قائمة الصادرات بكمية بلغت 10 آلاف طن، تلته الفراولة بنحو 8 آلاف طن، ثم المانجو بإجمالي 7 آلاف طن.

السعودية والسودان أبرز مستوردي الأغذية المصرية

وأشار التقرير إلى تصدر السعودية والسودان قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع محل التقرير، تلتها الأردن والإمارات وهولندا، من بين 163 دولة استقبلت منتجات غذائية مصرية.

وعلى مستوى المنافذ التصديرية، جاء ميناء سفاجا في المركز الأول بإجمالي 755 رسالة غذائية مصدرة، يليه ميناء دمياط بـ600 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ555 رسالة.

كما أصدرت الهيئة 1810 شهادات صحية للتصدير، للتحقق من مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

واردات غذائية تبلغ 235 ألف طن.. وروسيا في الصدارة

وفيما يتعلق بالواردات، استقبلت مصر 2265 رسالة غذائية بإجمالي 235 ألف طن، استوردتها 940 شركة، وتنوعت المنتجات بين القمح وفول الصويا والزيوت المختلفة والتفاح الطازج.

وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة للمنتجات الغذائية إلى مصر، تلتها الولايات المتحدة وأوكرانيا وإندونيسيا وكندا، ضمن 84 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصرية.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في استقبال الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 790 رسالة، يليه ميناء بورسعيد بـ401 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بـ337 رسالة.

وعلى صعيد الإفراجات الجمركية، تم الإفراج المؤقت عن 1343 رسالة غذائية تحت التحفظ، إلى جانب الإفراج عن 545 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، كما أصدرت الهيئة تراخيص استيراد لـ57 مستوردًا.

تكثيف الرقابة على القمح ومضارب الأرز والمخابز

وفي إطار الرقابة على السلع الاستراتيجية، نفذت الهيئة زيارات تفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز والمخابز، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الفنية والمعايير المعتمدة، بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المتداولة.

وأسفرت الجهود عن تسجيل 12 منشأة لتخزين القمح، فيما بلغ إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة 1801 مخزن، بعد تنفيذ 42 مأمورية رقابية في عدد من المحافظات.

كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 71 مأمورية تحفظ شملت المرور على 70 منشأة غذائية، إلى جانب التحفظ على 138 رسالة غذائية واردة، واستمرار التحفظ على 18 رسالة مرفوضة معمليًا، وإعادة تصدير رسالتين غذائيتين مرفوضتين.

الرقابة على 4600 منشأة غذائية بمختلف المحافظات

وأوضح التقرير أن الحملات الرقابية على الأغذية المتداولة بالسوق المحلية شملت 229 مركزًا وحيًا، من خلال 31 فرعًا تابعًا للهيئة، حيث جرى تنفيذ 1503 مأموريات رقابية أسفرت عن المرور على 4600 منشأة غذائية.

كما نفذت الهيئة 1487 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، إلى جانب حملات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 42 منشأة غذائية.

وفي إطار الرقابة على وسائل نقل الأغذية، تم ترخيص 95 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات المقررة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط أغذية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في المحافظات

وشهدت الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية ضبط كميات من المنتجات الغذائية المخالفة في عدد من المحافظات.

ففي الغربية، أسفرت الحملات عن إعدام طنين من الكبدة وطن من المكملات الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط طن و800 كيلوجرام من الطحينة والحلاوة الطحينية، و810 كيلوجرامات من اللانشون، و70 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والأسماك المدخنة، للاشتباه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي المنوفية، تم ضبط نحو 724 كيلوجرامًا من الأسماك واللحوم البلدية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بينها منتجات مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومختومة بأختام غير رسمية.

أما في الأقصر وقنا، فقد أسفرت الحملات عن إعدام 213 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 66 كيلوجرامًا من منتجات طرأ تغير على خواصها الطبيعية.

وفي البحيرة، تم ضبط والتحفظ على طن و95 كيلوجرامًا من حلوى النعناع، إلى جانب ضبط 125 رولًا من مواد التعبئة والتغليف تحمل بيانات منتج دوائي، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لاستخدامها في تعبئة المنتجات.

كما أسفرت الحملات في دمياط عن ضبط والتحفظ على طن و80 كيلوجرامًا من الملح والتوابل مجهولة المصدر أو التي طرأ تغير على خواصها الطبيعية، بينما جرى في الدقهلية التحفظ على 3 أطنان و790 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر.

وفي المنيا، تم ضبط 327 كيلوجرامًا من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، فيما أسفرت حملات كفر الشيخ عن ضبط والتحفظ على 160 كيلوجرامًا من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات فساد وتغير في خواصها الطبيعية.

تسجيل منشآت غذائية جديدة وفحص شكاوى المواطنين

وفيما يتعلق بتسجيل المنشآت الغذائية، سجلت الهيئة خلال الأسبوع 575 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، وأجرت 597 معاينة بمختلف المحافظات، فيما استوفت 357 منشأة اشتراطات التسجيل، ليرتفع إجمالي المنشآت المسجلة إلى 86493 منشأة.

كما استقبلت الهيئة 102 شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وجهاز حماية المستهلك وموقع الهيئة الإلكتروني والخط الساخن، وبدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع استمرار فحص الشكاوى المتبقية.

ونفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية استهدفت 389 منشأة غذائية في عدد من المحافظات، للتحقق من سلامة المنتجات ومدى الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.

تسجيل المكملات الغذائية وتكثيف الرقابة على المنشآت السياحية

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 61 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحصت 398 منتجًا جديدًا، واعتمدت 10 شركات عاملة في القطاع، كما أصدرت 77 شهادة بيع حر و100 موافقة إعلانية.

وفي قطاع المنشآت السياحية، نفذت الهيئة 74 زيارة تفتيشية للمطاعم والفنادق في عدد من المحافظات، لمراجعة التراخيص والتحقق من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، إلى جانب تنفيذ 13 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة في القاهرة وسوهاج والوادي الجديد.

كما نفذت الهيئة 15 مأمورية تفتيشية على المحالب و5 مأموريات على مراكز تجميع الألبان، فضلًا عن 21 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء.

وفي قطاع المجازر، نُفذت 9 زيارات تفتيشية لمجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب 98 جولة متابعة لمصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، وإصدار 20 إذن تصدير لهذه المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد استيفاء إجراءات الفحص وسحب العينات.

كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 10 زيارات ميدانية لمراكب وسفن الصيد ومصانع الأسماك وموردي المنتجات البحرية وشركات التصدير والتجهيز.

الهيئة تناشد المواطنين الإبلاغ عن مخالفات سلامة الغذاء

وناشدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تمس سلامة المنتجات الغذائية أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة.

ويمكن تقديم الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

كما يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 19565، أو رقم 01555771100 اتصالًا أو عبر واتساب، أو البريد الإلكتروني: [email protected]