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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية بـ سمالوط

الأورام تنظم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى
الأورام تنظم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى
ايمن رياض

نظمت جمعية الأورمان معرضا لتوزيع الأثاث المنزلى والاجهزة الكهربائية لدعم 450 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى الصليبه والروبي والسرايريه وشوشه وابو حاويه بمركز سمالوط فى محافظة المنيا، برعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وأكد عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه  .

واوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان المعرض جاء لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مستلزمات المنزل  الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تمامًا.

وأشار شعبان إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان منازل هذه الاسر تفتقر الى وجود أثاث وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها لاثاث مناسب .

وأضاف شعبان أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة وأنه حتى الأن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية فى مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

يذكر ان توزيع الأورمان للأثاث والاجهزة الكهربائية ياتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

المنيا محافظ المنيا توزيع الأثاث

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