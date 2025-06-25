بالأسماء.. إصابة 9 عاملات في انقلاب ميكروباص بزراعي أبوقرقاص جنوب المنيا

أصيبت 9 عاملات بمصنع ملابس، اليوم الاربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الصعيد الزراعي « القاهرة - أسوان»، بين قريه اتليدم والمحرص، بمركز أبوقرقاص في المنيا، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل العاملات إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مركز أبوقرقاص، وتبين إصابة 9 عاملات وهن ياسمين. ص. ي 27 سنة، وعالية. ن. م 38 سنة، وياسمين. ر. ع 24 سنة، وآية. إ. ف 27 سنة، ووفاء. م. خ 30 سنة، وميرفت. ن. م 30 سنة، وياسمين. ف. م 28 سنة، وحنان. ف. ا 26 سنة، وسحر. أ. ع 21 سنة مقيمين جميعًا بمركز ملوي.

وتم نقل العاملات إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

