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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عائلة الزعيم الغاني كوامي نكروما تنعى نجلها "جمال" بالقاهرة.. وتشكر مصر رئيسا وحكومة وشعبا على دعمه ورعايته

عائلة الزعيم الغاني كوامي نكروما تنعى نجلها "جمال" بالقاهرة
عائلة الزعيم الغاني كوامي نكروما تنعى نجلها "جمال" بالقاهرة
​كتب محمد عبد المنعم

نعت عائلة الزعيم الغاني نكروما ببالغ الحزن والأسى الكاتب والصحفي والمفكر البارز جمال غوركيه نكروما، الابن العزيز للرئيس المؤسس لغانا، "أساجيفو" الدكتور كوامي نكروما، والذي وافته المنية في القاهرة إثر صراع طويل مع المرض، معربةً عن عميق شكرها وامتنانها لمصر رئيسا وحكومة وشعبا، وللقائمين على الرعاية الطبية بالقاهرة، على دعمهم وإحاطة الفقيد بالرعاية الكريمة خلال فترة مرضه.

وكان الراحل يتلقى الرعاية الطبية في أحد مراكز الرعاية بالقاهرة عقب إصابته بسكتة دماغية ألمّت به، حتى فاضت روحه إلى بارئها.

وظل جمال نكروما طوال مسيرته الحياتية والمهنية ملتزماً إيماناً راسخاً بمبادئ العدالة، والكرامة الإنسانية، والوحدة الأفريقية، والتضامن الدولي، وبصفته صحفياً ومعلقاً سياسياً، كرّس صوته وفكره لتحليل وتفكيك القوى السياسية والاجتماعية والثقافية التي تشكل ملامح القارة الأفريقية والعالم بأسره.

وعُرف الراحل بفضوله الفكري العميق، واستقلاليته في التفكير، وقناعاته الراسخة والهادئة، حيث استطاع بأسلوبه الفريد والمميز أن يحمل على عاتقه الإرث الخالد لوالده الزعيم الراحل، بالتوازي مع بناء حياة ومكانة مستقلة تستند إلى مبادئه وإنجازاته المهنية والشخصية الفذة.

ويمثل رحيل جمال خسارة فادحة لا لعائلته ومحبيه فحسب، بل لمجتمع واسع من الأصدقاء والزملاء والقراء في أفريقيا والعالم، ممن عهدوا فيه الرؤية الثاقبة، والإنسانية العالية، والتفاعل الدائم مع القضايا الكبرى لعصرنا.

وفي بيان أصدرته العائلة، استذكرت فقيدها بمشاعر الحب العميق والامتنان والفخر، مؤكدة أن حكمته وطيبته وتفانيه في سبيل القيم التي آمن بها ستظل مصدراً ملهماً لا ينضب.

وجددت عائلة نكروما في ختام بيانها التوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى حكومتي وشعبي بلديه، مصر وغانا، على ما قدموه من دعم كريم، معربة عن امتنانها الخاص للكوادر الطبية ومقدمي الرعاية في القاهرة الذين أحاطوه بالاهتمام وحفظوا له كرامته.

والتمست العائلة من الجميع احترام خصوصيتها في ظل هذا المصاب الأليم، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل مراسم التأبين والفرص المتاحة لتكريم حياة الفقيد وإرثه العريق. لروحه السلام الأبدي.

عائلة الزعيم الغاني نكروما الكاتب والصحفي والمفكر البارز جمال غوركيه نكروما الدكتور كوامي نكروما المرض الرعاية الطبية

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