إصابة 4 طلاب ومراقب بـ إعياء خلال امتحاني الفيزياء والتاريخ بالمنيا

أصيب 4 طلاب ومراقب بحالة اعياء شديد خلال أداء امتحانات الفيزياء والتاريخ في الشهادة الثانوية العامة في المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة عدد من الطلاب ومراقب بحالة إعياء مفاجئ خلال أداء امتحانات الفيزياء والتاريخ في عدد من مراكز المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 طلاب ومراقب تنوعت إصابتهم مابين مغص كلوي ومعوي وهبوط في الدورة الدموية .

نقل المصابين

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.