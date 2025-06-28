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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: تبرعك بالدم حياة تنبع من الضمير ورسالة إنسانية لا تنتظر دعوة

محافظ المنيا خلال الاحتفالية
محافظ المنيا خلال الاحتفالية
ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، والذي نظمته المحافظة تحت شعار: تبرعك بالدم حياة بالتنسيق مع مديرية الصحة والمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم، وذلك ضمن الحملة القومية للتبرع بالدم التي تُنفذ على مستوى الجمهورية.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية، إلى جانب ممثلي الأزهر والكنيسة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، والشركات، والأندية الرياضية، في مشهد يعكس روح التكاتف الإنساني والمجتمعي.

وأكد المحافظ في كلمته أن التبرع بالدم هو سلوك حضاري وواجب وطني وإنساني، نابع من ضمير المجتمع وأخلاقياته، مشيرًا إلى أن التبرع لا يقتصر فقط على إنقاذ حياة الآخرين، بل يُجدد أيضًا من حيوية الجسم ويعكس أسمى معاني الرحمة والتكافل.

وتضمنت الفعاليات اصطفافًا رمزيًا للجهات المشاركة أمام مبنى ديوان عام المحافظة، إلى جانب إطلاق حملات تبرع في عدد من المنشآت الحيوية وأماكن التجمعات العامة، وتوزيع مطبوعات توعوية لتعريف المواطنين بفوائد التبرع الصحية والإنسانية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم لتوفير وحدات التبرع الثابتة والمتنقلة بمختلف مدن وقرى المحافظة، مع تنفيذ ندوات ومحاضرات لرفع الوعي، في إطار جهود وزارة الصحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم.

كما أكد الدكتور أحمد أبو القاسم، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم، أن كل كيس دم متبرع به يمكن أن يسهم في إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص، مشددًا على أن التبرع يتم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتحت إشراف طبي متكامل.

واختُتمت الفعالية على مسرح المحافظة بتكريم عدد من وكلاء الوزارات المشاركين، وممثلي شركتي المياة والكهرباء ، وبعض المتبرعين المنتظمين، عرفاناً وتقديرًا لدورهم في دعم ثقافة التبرع بالدم، ومساهماتهم الإنسانية المستمرة في خدمة المجتمع.

المنيا محافظ المنيا الدم احتفالية

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