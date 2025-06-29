تكريم دفعة جديدة من طلاب المنيا الرسمية للغات بحضور المحافظ والقيادات التعليمية

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حفل تكريم طلاب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي بمدرسة المنيا الرسمية للغات، وذلك في احتفالية نظّمتها المدرسة لتخريج دفعة جديدة من طلابها، بحضور صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد أ.ح محمد أبو زيد، ممثل المستشار العسكري للمحافظة، وعماد الدين محمود، وكيل المديرية، والدكتور بهاء حسن، مدير إدارة المنيا التعليمية، والدكتورة فاطمة نتاج، مديرة المدرسة، وعدد من المعلمين والقيادات التعليمية، إلى جانب الطلاب وأولياء الأمور.

وخلال الحفل، أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تحتفي بثمار عام دراسي من الجهد والمثابرة، مؤكدًا أن التعليم هو حجر الأساس في بناء الإنسان، ومفتاح التقدّم الحقيقي نحو مستقبل أفضل.

وأشار اللواء كدواني إلى أن محافظة المنيا تولي اهتمامًا بالغًا بالمنظومة التعليمية، من خلال دعم المدارس وتهيئة بيئة تعليمية محفّزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها، مشيدًا بالدور الإيجابي لأولياء الأمور في دعم أبنائهم ومساندتهم لتحقيق التفوّق.

من جانبه، قدّم وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ المنيا على دعمه المستمر للقطاع التعليمي، وحرصه على مشاركة الطلاب فرحتهم في مختلف المناسبات، مؤكدًا أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير المناهج والبنية التحتية للمدارس، بما يسهم في تحقيق تعليم عصري متطوّر يعتمد على دعم الطلاب وصقل مهاراتهم.

وتضمّن الحفل عددًا من الفقرات الفنية التي قدّمها الطلاب، بالإضافة إلى عروض موسيقية وكورال مدرسي، ثم قام المحافظ بتكريم الطلاب المتفوّقين، وسط أجواء من الفخر والسعادة عمّت الجميع.