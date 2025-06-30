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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد وحدة طب الأسرة بقلوصنا ويشدد على رفع كفاءة الخدمات الصحية

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين، وحدة طب الأسرة بالجزائر بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتأكد من الانضباط الإداري بالوحدة وتواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام الطبية والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراءات الصرف.

تابع المحافظ، سير العمل بأقسام الاستقبال، الأسنان، التطعيمات، الصيدلية  للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمترددين، ومعالجة أي معوقات تؤثر على مستوى تقديم الخدمة الطبية، وكذلك الاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، كما قام بالاطلاع على سجلات قيد الحالات المرضية للمترددين واستفسر عن مواعيد دخول المرضى ومدة تأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم.

وأوضح محافظ المنيا أنه تم زيادة أعداد القوى البشرية بكافة التخصصات الطبية داخل وحدة طب الأسرة بالجزائر  لتغطية نوبتجيات العمل الليلية بالوحدة واستقبال كافة الحالات المرضية على مدار 24 ساعة ، كما تم إدراج الوحدة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية  "حياة كريمة" لرفع كفاءة وتطوير المنشآت والمبانى الخاصة بها، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الريف والحضر.


وخلال تواجده داخل صيدلية الوحدة اطمئن المحافظ على تواجد كافة الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة الأمصال ع بالإسعافات السريعة وعلاج لدغات الحيوانات السامة ( العقارب ـ الافاعى) استجابة للعديد من الطلبات والاستفسارات المقدمة خلال لقاء خدمة المواطنين عن مدى توافرها ، حيث تبين أن حالات الاصابة باللدغات يتم تحويلها إلى أقرب مستشفى رعاية نظراً لوجود آثار جانبية للأمصال قد تودى بحياة المصاب وتستلزم التعامل معها على الفور، كما أن هذه الأمصال تتطلب حفظ وتخزين بشكل خاص.

كما حرص المحافظ، خلال جولته على التواصل المباشر مع الفرق الطبية والمرضى للتأكد من رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أي عقبات تواجه سير عمل المنظومة، مشدداً علي الأطباء بالتواجد أثناء مهام عملهم، وتقديم الدعم الطبي، والمعنوى للمرضى، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار حرصه على المتابعة الفعلية على أرض الواقع، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين والعاملين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة، أن الوحدة  تم إنشاؤها عام 2008 وتخدم أكثر من 23 ألف نسمة بالقرية والقرى المجاورة، كما تقدم الوحدة خدمات أساسية، تشمل التطعيمات، وتنظيم الأسرة، الاسنان ،ورعاية الحوامل، ومتابعة الأطفال، صرف الألبان، المبادرات الرئاسية إلى جانب خدمات التحاليل الطبية، والاستقبال والطوارئ ، مشيرة إلى أن الوحدة تستقبل ما يقرب من 5 آلاف حالة شهرياً.
هذا وتُعد وحدة الجزائر لطب الأسرة  نموذجًا للوحدات الصحية الريفية التي تُسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ورفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية، بما يتماشى مع أهداف “رؤية مصر 2030” في محور الصحة.

المنيا محافظ المنيا جولة الوحدة الصحية

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