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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: خطة شاملة لتحديث المراكز التكنولوجية لتحسين الخدمات للمواطنين

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولاته الميدانية بمركز سمالوط، حيث تفقد التجهيزات النهائية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وذلك ضمن خطة الدولة لتحديث الخدمات الحكومية وميكنة الإجراءات، وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات ، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة والتي تضع المواطن في صدارة أولوياتها.

وأكد محافظ المنيا، أن المركز التكنولوجي الجديد سيحقق نقلة نوعية بمركز سمالوط من خلال تقديم خدمات حكومية متطورة ومتكاملة للمواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تنفذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والمدن، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، وذلك بهدف تقديم خدمات حكومية سريعة وفعالة للمواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الجودة في الأداء.

واستمع المحافظ والمرافقون إلى شرح تفصيلي من المهندسة هدير ربيع، المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة، حول مكونات المشروع الجاري تنفيذه بمركز سمالوط، حيث يقام المركز التكنولوجي على مساحة 235 مترًا مربعًا، ويضم 14 شباكًا لتقديم الخدمات، بالإضافة إلى مكتب مدير، وشئون قانونية، وخزينة، وقاعة انتظار للمواطنين بمساحة 60 مترًا، إلى جانب مظلة خارجية لتقليل التكدس والازدحام داخل المركز.

وأشارت إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال التطوير بالمراكز التكنولوجية في مراكز المنيا، وأبوقرقاص، وبني مزار، إلى جانب مركز سمالوط، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين بيئة العمل وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بأعلى كفاءة.

وعلى هامش الجولة ، حرص اللواء كدوانى على متابعة انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجى الحالى بمدينة سمالوط  للوقوف على  كافة الخدمات المقدمة ، كما تبادل المحافظ الحديث مع المواطنين مستمعا لمطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم.

وقال إن هدفه الرئيسي إرضاء المواطنين وحل مشاكلهم الذي لن يتم إلا من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني للوقوف على المشكلات ومعرفه احتياجات المواطن على ارض الواقع.

ووجه على الفور رئيس الوحدة المحلية والمكتب الفنى ببحث ودراسة كافة الطلبات واتخاذ اللازم وفقاً للقوانين المتبعة في هذا الشأن.

المنيا سمالوط محافظ المنيا المركز التكنولوجي

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