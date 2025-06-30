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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: ثورة 30 يونيو كانت الفعل الأعظم في تاريخ مصر الحديث

النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ
النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ
حسن رضوان

أكد النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام تأتي في وقت تعيش فيه المنطقة اضطرابات أمنية وسياسية غير مسبوقة، ما يجعل من هذه الذكرى فرصة لتجديد التذكير بأهمية تلك اللحظة التاريخية التي وضعت مصر على طريق الثبات والاستقرار.

وأشار الشيمي في بيان له إلى أن 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي عابر، بل كانت استعادة حقيقية لمؤسسات الدولة وإعادة ترسيخ الهوية الوطنية، بعيدًا عن جماعات استغلت الدين للتمويه على أهدافها السياسية، دون احترام للدولة أو المواطنة.

وشدد على أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستجابة لإرادة الملايين كان نقطة التحول الحاسمة التي حالت دون وقوع مصر في فخ السيناريوهات السوداء التي تعصف بالمنطقة، ومصير الدول المنهارة، خصوصًا في ظل الأزمات المتلاحقة في ليبيا والسودان وقطاع غزة.

وقال إن التحديات الأمنية التي تواجه مصر على حدودها الغربية والجنوبية والشرقية تستوجب من الجميع استحضار روح 30 يونيو، إذ أن وعي الشعب المصري هو الدرع الذي يحمي الوطن من كل محاولات الاختراق، سواء عبر الفوضى أو الحرب النفسية أو الشائعات المنظمة.

وأضاف الشيمي أن السنوات التي أعقبت 30 يونيو شهدت معركة بناء شاملة في كافة المجالات، من إصلاح اقتصادي واستقرار مؤسساتي، إلى استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، محققًا إنجازات لم تكن متوقعة في فترة قصيرة.

وتابع :"ثورة 30 يونيو ليست مجرد صفحة في تاريخ مصر، إنها نقطة الانطلاق التي رفضت الفوضى والعنف، وصنعت دولة إرادة الشعب، دولة القانون والمؤسسات، دولة تحمي كل مواطن من سطوة الفوضى والإرهاب.. إنها لحظة تاريخية، عندما قررت مصر أن تقول لا للانهيار، نعم للاستقرار، لا للدمار، نعم للبناء. وإذا كان التاريخ يُكتب بالأفعال لا بالأقوال، فإن 30 يونيو كانت الفعل الأعظم في تاريخ مصر الحديث".

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