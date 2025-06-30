محمد فاضل عن ثورة 30 يونيو: يوم استثنائي وتعبير صادق عن غضب شعبي

علق المخرج محمد فاضل على حلول ذكرى ثورة 30 يونيو التى أنقذت مصر من النفق المظلم الذي كانت تسعى إليه جماعة الإخوان الإرهابية فى فترة توليهم حكم البلاد.

وقال محمد فاضل فى تصريح لـ صدى البلد: "يوم 30 يونيو استثنائى أعاد فيه الشعب المصرى بإرادته إلى تصحيح المسار بعد إن كاد حكم الإخوان يزج بنا فى النفق المظلم.

وأضاف محمد فاضل: الثورة تعبير صادق عن غضب شعبى تجاه جماعة الإخوان التى حاولت خطف الدولة لحساب مشروعاتها الخاصة، وقد تشرفت بمشاركتى فى اعتصام وزارة الثقافة والذى كان أحد أبرز مظاهر رفض الفنانين والمثقفين لمحاولات طمس الهوية المصرية وبعدها توجهت للمشاركة فى ميدان التحرير.

محمد فاضل يوثق حياته الفنية فى كتاب

من ناحية أخرى كشف المخرج محمد فاضل عن تحضيره لكتاب يوثّق فيه مسيرته الفنية التي امتدّت لنحو ٥٠ عامًا قدّم خلالها العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتليفزيون.

وقال فاضل : أعمل حاليًا على تنفيذ كتاب لا يتناول سيرتي الذاتية في حياتي الخاصة، لكن عن التجربة الطويلة التي خضتها كمخرج على مدار ٥٠ عامًا مررت فيها بتجارب كثيرة بداية من الأعمال المصورة "أبيض وأسود" وحتى الآن وما مرت به العملية الفنية من تطور ملحوظ.

وأضاف أنه يتمنى أن تبصر تجربته الطويلة المرصودة في هذا الكتاب النور في القريب العاجل خصوصًا أن سيعبر عن رحلتي الإخراجية وليست حياتي الشخصية.