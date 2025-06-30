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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد الانتقادات الموجهة لها .. عزيز الشافعي يدعم شيرين عبدالوهاب على طريقته

عزيز الشافعي و شرين عبد الوهاب
عزيز الشافعي و شرين عبد الوهاب
علا محمد

أعرب الملحن عزيز الشافعي ، عن دعمه للمطربة شيرين عبدالوهاب، بعد الانتقادات التي تعرضت لها عقب حفلها الأخير في مهرجان موازين بالمغرب.

وشارك الشافعي ، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة مع شيرين، وكتب اسم الفنانة واكتفي بتعليق رمز القوة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال إحيائها حفلا غنائيا أمس ضمن فعاليات مهرجان موازين.

وأعربت الفنانة غادة عبدالرازق، عن دعمها للمطربة شيرين عبدالوهاب، بعد الانتقادات التي تعرضت لها عقب حفلها الأخير في مهرجان موازين بالمغرب، مشيرة أنها واحدة من أهم الأصوات في الوطن العربي.

وشاركت غادة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام عدة صور لشيرين، وعلقت عليها قائلة: "مليون سلامة يا حبيبتي، ونورتي المهرجان، بنحبك.. يا موهبة ماشية على الأرض.. القافلة تسير".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال إحيائها حفلا غنائيا أمس ضمن فعاليات مهرجان موازين.

وظهرت شيرين عبد الوهاب، في الحفل بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون البيج الذي حمل بعض التطريزات الغير مبالغ فيها.

تعليق ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب 
علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، على إطلالة شيرين عبد الوهاب قائلا: "شيرين جاية على مهرجان موازين لابسة جلابية البيت أو أنا غلطان؟ ما بقا فيه احتمالات أو خيارات أخرى تلبسها؟ خلصوا؟ انتهوا؟".

عزيز الشافعي شيرين للمطربة شيرين عبدالوهاب الانتقادات حفلها مهرجان موازين بالمغرب غادة عبدالرازق

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