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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد الانتقادات الأخيرة.. غادة عبدالرازق تدعم شيرين عبد الوهاب برسالة مؤثرة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
علا محمد

أعربت الفنانة غادة عبدالرازق، عن دعمها للمطربة شيرين عبدالوهاب، بعد الانتقادات التي تعرضت لها عقب حفلها الأخير في مهرجان موازين بالمغرب، مشيرة إلى أنها واحدة من أهم الأصوات في الوطن العربي.

وشاركت غادة ، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام عدة صور لشيرين، وعلقت عليها قائلة: "مليون سلامة يا حبيبتي، ونورتي المهرجان، بنحبك.. يا موهبة ماشية على الأرض.. القافلة تسير".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال إحيائها حفلا غنائيا أمس ضمن فعاليات مهرجان موازين.

ظهرت شيرين عبد الوهاب، في الحفل بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون البيج الذي حمل بعض التطريزات غير مبالغ فيها.

تعليق ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب 

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، على إطلالة شيرين عبد الوهاب قائلا: "شيرين جاية على مهرجان موازين لابسة جلابية البيت أو أنا غلطان؟ ما بقا فيه احتمالات أو خيارات أخرى تلبسها؟ خلصوا؟ انتهوا؟".

غادة عبدالرازق شيرين عبدالوهاب دعم الانتقادات مهرجان موازين المهرجان

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