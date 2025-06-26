محمد فضل شاكر يشارك شيرين عبد الوهاب حفلها بموازين

يستعد محمد فضل شاكر، لاحياء حفل غنائي في ختام مهرجان موازين الدولي، بمشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وتأتي مشاركة محمد فضل شاكر في الحفل بعد ساعات من إعلانه تقديم والده فضل شاكر دويتو مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لتقديم حفل منتظر بمهرجان موازين “إيقاعات العالم” في الرباط، بالمملكة المغربية، يوم السبت 28 يونيو الجاري، وذلك على منصة النهضة بمرافقة أوركسترا بقيادة المايسترو مدحت خميس.



وتأتي هذه العودة لـ شيرين عبد الوهاب، بعد غياب دام لسنوات طويلة، منذ ظهورها الأخير في مهرجان موازين عام 2016، وهي لحظة كبيرة طال انتظارها من جمهورها المغربي والعربي، بعدما مرت خلال السنوات الأخيرة بعدد من الأزمات.

