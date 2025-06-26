في عز الظهر يحصد 3200 تذكرة أمس.. تفاصيل

تمكن فيلم" في عز الظهر" من بطولة الفنان مينا مسعود، من تحقيق إيرادات أمس، وصلت إلى 319,274 جنيه، ليلة أمس.

وحصد فيلم" في عز الظهر" ليلة أمس2,397 تذكرة، حيث وصل إجمالي ما حققه الفيلم فب 8 أيام عرض ، 3 ملايين و148 ألف جنيه.

أبطال فيلم فى عز الظهر

الفيلم من إخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم المصريين والعرب، من بينهم إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، أحمد علي، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من ضيوف الشرف".



قصة فيلم فى عز الظهر لـ مينا مسعود



يتناول الفيلم قصة شاب مصري يدخل عالم المافيا الدولية ويصبح أصغر عضو مافيا دولي ، ويُكلف بمهمة خطيرة على الأراضي المصرية، فتتشابك الأحداث ويجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.