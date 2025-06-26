لبلبة تكشف حقيقة الصورة المنتشرة مع الزعيم عادل إمام (خاص)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزعومة تجمع بين الفنان الكبير عادل إمام والنجمة لبلبة، قيل إنها التُقطت لهما ليلًا في أحد شوارع القاهرة.

وقالت لبلبة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “الصورة مفبركة ومركبة وليست حقيقية، وصورة وحشة وذكاء اصطناعي جدا.. دا مش أنا ودا مش الأستاذ عادل إمام”.

كان المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد كشف عن كواليس زيارته للفنان عادل إمام في منزله.

وكتب المستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه على فيسبوك: "اليوم يوم سعيد جداً بالنسبة لي، حيث زرت فيه الأسطورة العربية الأستاذ الكبير عادل إمام وسعدت جداً برؤيته بصحة وعافية، وكعادته لم تخل الجلسة من بعض الضربات في منتصف الجبهة، ووجدته متابعا دقيقا لأعمال الصندوق وأخبار الأفلام والمسرحيات، وقال لي جملة هتبقى عالقة في ذهني كثيراً وهي “ربنا يسعد بيك مصر”، وقال لي كمان إنه بيتنفس المسرح وإنه أحب الأماكن ليه".

وتابع: “قلت لعادل إمام أنا ورامي ومحمد بيجددوا الآن فيلم البحث عن فضيحة وأيضاً شمس الزناتي وكان سعيدا جداً.. وبيتابع الأهلي في كأس العالم.. وشربت عنده أحلى شاي العروسة.. ربنا يحفظه ويسعده زي ما كان سبب في سعادة الملايين 60 سنة”.