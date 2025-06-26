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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غدا.. مدحت صالح وعمرو سليم على المسرح الكبير بالأوبرا

مدحت صالح
مدحت صالح
أحمد البهى

ضمن فعاليات وزارة الثقافة تحتضن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً للنجم مدحت صالح بمشاركة الموزع الموسيقى وعازف البيانو عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك فى التاسعة مساء الجمعة ٢٧ يونيو على المسرح الكبير .


يتضمن البرنامج باقة من أعمال مدحت صالح التى حققت قاعدة جماهيرية ضخمة منها زى ما هى حبها، بحلم على قدى حبيبى يا عاشق، المليونيرات، النور مكانه في القلوب ، وعدى، وغيرها إلى جانب مختارات من روائع الطرب التى إعتاد تقديمها بأسلوبه المميز .

يخصص دخل الحفل لدعم صندوق تأمين العاملين بالأوبرا وذلك تجسيداً لجهود وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم أبناءها فى مختلف القطاعات .

وزارة الثقافة الأوبرا المصرية مدحت صالح

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