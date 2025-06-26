سليم سحاب يجري البروفات النهائية لحفل 30 يونيو على مسرح البالون

يواصل المايسترو سليم سحاب، اجراء البروفات النهائية علي الحفل المقرر اقامته علي مسرح البالون بمناسبة ذكري 30 يونيو.

ومن المقرر ان يقام الحفل، غدًا الجمعة بمشاركة كبار الفنانين البيت الفني للفنون الشعبية و الاستعراضيه برئاسة الفنان تامر عبد المنعم .

يقود الاوكسترا الموسيقي المايسترو الكبير سليم سحاب ، ويحيي الحفل الفنان لؤي والفنان مصطفي شوقي ، كما بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية، التي ستقدم عروضًا استعراضية تعكس جمال الهوية المصرية وروح الفلكلور الشعبي.

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وكان قد طرح المطرب مصطفى شوقي، أغنية "جيبى بيوجعنى" على"يوتيوب"، بمناسبة عيد الحب.

الأغنية مع الملحن بلال سرور والشاعر مصطفى حسن والموزع أماديو، وتسجيل ميكس وماستر هانى محروس.

أحدث أغاني مصطفى شوقي

يشار إلى أنه في أكتوبر 2022، طرح الفنان مصطفى شوقي، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “غدارة” عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

فيما طرح المطرب لؤي أغنيته الجديدة “بطلت طيبه”، التي حققت نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية، لتعلن عودته إلى الساحة الغنائية بقوة.