إنجي المقدم تتألق بفستان أسود منفوش

نشرت الفنانة إنجي المقدم مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، ظهرت فيه وهي ترتدي فستان سهرة أسود لامعا، مع شعرها المنسدل على كتفيها، في إطلالة أنيقة جذبت أنظار المتابعين.

وقالت إنجي المقدم، فى تصريحات تلفزيونية: “كامل العدد كان كوميديا، ولكني كنت مرعوبة لأن الكوميدي مش سهل، وأنا كنت عايزة أعمل الشخصية صح أوي”.

أما عن مسلسل “سيد الناس”، فقالت إنجي المقدم: “مسلسل سيد الناس كانت ظروفة صعبة أوي في التصوير ودخلنا متأخر شوية والشخصية كانت تقيلة أوي والمشاهد كان فيها كلام كتير ولازم يتقال بالحرف، ومن المشاهد اللي كانت صعبة مشهد الذبح كان صعب أوي ومشهد السحل اتعاد مرتين”.