اليوم .. شيرين عبد الوهاب تقدم أكثر من 30 أغنية بمهرجان موازين

تستعد، اليوم، الفنانة شيرين عبد الوهاب،لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فاعليات مهرجان موازين الدولي بالمغرب.

ومن المقرر ان يقدم الفنانة شيرين عبد الوهاب ما يزيد عن 30 أغنية، ويقود الاوركسترا المايسترو مدحت خميس.

من جهتها، عبرت إدارة مهرجان موازين عن فخرها بحضور شيرين في حفل الختام، معتبرة أن مشاركتها تمثل ذروة فنية للدورة الحالية، التي تمتد من 20 إلى 28 يونيو.



وتأتي هذه العودة لـ شيرين عبد الوهاب، بعد غياب دام لسنوات طويلة، منذ ظهورها الأخير في مهرجان موازين عام 2016، وهي لحظة كبيرة طال انتظارها من جمهورها المغربي والعربي، بعدما مرت خلال السنوات الأخيرة بعدد من الأزمات.



"شيرين، الاسم الذي يعني الإحساس".. هكذا اختار المهرجان المغربي الشهير أن يقدم شيرين في حفلتها المنتظرة، والتي ستشدو فيها بمجموعة من أغانيها القديمة والجديدة.

مهرجان موازين هو مهرجان موسيقي عالمي سنوي تأسس سنة 2001، يُنظم في العاصمة المغربية الرباط، ما بين شهري مايو ويونيو تحت رعاية الملك محمد السادس والذي يُنظّم من طرف شركة مغرب الثقافات، ويشارك فيه العديد من الفنانين الموسيقيين العالميين والمحليين.