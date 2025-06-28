مواهب باليه الأوبرا تجسد قصة جيزيل على المسرح الكبير

ضمن فعاليات وزارة الثقافة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً للدارسين بفصول الباليه بمركز تنمية المواهب يعرضون خلاله الباليه الكلاسيكى الرومانسى جيزيل تصميم واعادة اخراج للدكتور سامح صابر وذلك فى التاسعة مساء الأحد ٢٩ يونيو على المسرح الكبير .

باليه جيزيل يضم فصلين وكتب قصته تيوفيل جوتييه مستلهما أشعار الألمانى هنيريش هاینه ووضع موسيقاه أدولف آدم وصمم رقصات عرضه الأول على مسرح الاكاديمية الملكية للموسيقى فى باريس عام ١٨٤١ جون كورالى وجول بيرو ثم قام ماريوس بيتبا بإعادة تصميم الرقصات والإخراج فلاقى نجاحا أكبر وشهرة أوسع وتدور احداثه داخل قرية صغيرة لا يسكنها سوى النساء والفتيات وغير مسموح للرجال بالتواجد فيها بشكل دائم باستثناء الحارس هانز الذى يقيم على حدودها الخارجية وتعيش چيزيل مع والدتها القلقة عليها نظراً لمرضها الخطير ، وهو الأمر الذي يحول بين زواجها من هانز رغم عشقه الكبير لها ، ثم يظهر النبيل ألبرت في القرية متخفيا في زي فلاح حتى يتمكن من الإقتراب من الفتاة الريفية الجميلة چيزيل التى تكتشف حقيقة ألبرت وخطبته لفتاة أخرى مما يتسبب في إنهيارها وموتها من الحزن

وتتحول جيزيل إلى واحدة من الأرواح المعروفة باسم الويليس وهم الفتيات اللواتى توفين بسبب الحب الضائع ويسعين للإنتقام ممن ظلموهن من الرجال ولكن بفضل حبها الصادق لألبرت تسعى جيزيل إلى حمايته من مصير محتوم .

جدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما لتعليم البيانو، الباليه، الغناء الأوبرالى و العربى، الفيولينة، العود،القانون، الجيتار ،الكمان الشرقى ، الفلوت،الكلاكيت، كورال الاطفال، فصول الرسم ،الايقاع وغيرها إلى جانب فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد إقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية، وذلك تشجيعاً لهم على التميز وتقديرًا لجهدهم خلال الفصل الدراسي.