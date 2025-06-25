مهرجان موازين.. بوابة شيرين عبد الوهاب للعودة إلى الساحة من جديد

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لتقديم حفل منتظر بمهرجان موازين “إيقاعات العالم” في الرباط، بالمملكة المغربية، يوم السبت 28 يونيو الجاري، وذلك على منصة النهضة بمرافقة أوركسترا بقيادة المايسترو مدحت خميس.



وتأتي هذه العودة لـ شيرين عبد الوهاب، بعد غياب دام لسنوات طويلة، منذ ظهورها الأخير في مهرجان موازين عام 2016، وهي لحظة كبيرة طال انتظارها من جمهورها المغربي والعربي، بعدما مرت خلال السنوات الأخيرة بعدد من الأزمات.



"شيرين، الاسم الذي يعني الإحساس".. هكذا اختار المهرجان المغربي الشهير أن يقدم شيرين في حفلتها المنتظرة، والتي ستشدو فيها بمجموعة من أغانيها القديمة والجديدة.

ويتضمن الحفل مجموعة مختارة من أشهر أغاني شيرين القديمة والجديدة، مُقدمة ضمن سهرة غنية بالمفاجآت الموسيقية التي أعدتها خصيصًا لهذا الحدث.

شيرين عبد الوهاب أطلت مؤخرًا على جمهورها بشكل لافت في من خلال مسلسل "إخواتي" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، مما أعاد تسليط الضوء على صوتها بشكل زمسيرتها الغنائية.

من جهتها، عبرت إدارة مهرجان موازين عن فخرها بحضور شيرين في حفل الختام، معتبرة أن مشاركتها تمثل ذروة فنية للدورة الحالية، التي تمتد من 20 إلى 28 يونيو.