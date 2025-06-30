تامر عبد المنعم عن ثورة 30 يونيو: يوم تاريخي.. خاص

قال الفنان تامر عبد المنعم في لقاء خاص لصدي البلد في احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو إن هذه الثورة أنقذت مصر من النفق المظلم.



وأضاف تامر عبد المنعم : ثورة 30 يونيو برهنت أيضا على أن لدى هذا البلد جيش قوي يحافظ على شعبه ويحميه من أى عدوان.

يذكر أن أعلن الفنان تامر عبد المنعم عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك، عن وفاة والده.

وقال تامر عبد المنعم: مات أبي، توفي إلي رحمة الله تعالي والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وسوف تقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم..إنا لله وإنا اليه راجعون.

جدير بالذكر أن الكاتب الراحل، والد الزميل أشرف عبد المنعم الكاتب الصحفي بالأهرام، والفنان تامر عبد المنعم.



