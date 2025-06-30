قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: مشروع قانون الإيجار القديم تحد كبير أمام الشعب.. ومسؤوليتنا تحقيق التوازن بين طرفي النزاع (فيديو)
السلطة القضائية الإيرانية: ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية إلى 935
رئيس النواب لـ الحكومة: هل يوجد بيان بأراضي الإسكان الاجتماعى في المحافظات
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 56,531 والإصابات إلى 133,642
رئيس النواب يعاتب الحكومة بسبب غياب البيانات الخاصة بعدد المستأجرين الأصليين
قفزة غير مسبوقة في إنتاج الغاز.. حقل "ظهر" يضيف 60 مليون قدم³ يوميًا
الرئيس السيسي: استقرار ليبيا يبدأ بخريطة طريق سياسية وانتخابات شاملة.. فيديو
مصرع سيدة وإصابة 14 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص محمل بالعمالة بالبحيرة
بعد تحذيرات الأرصاد.. طوارئ بشواطئ الإسكندرية والمصايف تتخذ عدد من الإجراءات
محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام
غزة تحت القصف الإسرائيلي.. استهداف مباشر للنازحين والصحفيين وجريمة في رفح
عبد العاطي لعراقجي: مصر مستعدة لدعم جميع جهود التسوية السياسية والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: ثورة 30 يونيو أعادت للوطن قراره وأثبتت صمود شعبه

مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
أميرة خلف

تقدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم وقيادته السياسية الرشيدة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي أعادت للوطن قراره المستقل وصانت هويته وحمت مقدراته من محاولات العبث والانقسام.

وأكدت النائبة ، أن ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا خالدًا لإرادة المصريين الواعية وصمودهم في الدفاع عن دولتهم وهويتهم، بعدما خرج ملايين المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية ليؤكدوا رفضهم لأي جماعة تسعى لاختطاف الوطن أو هدم مؤسساته.

وأوضحت أن هذه الثورة العظيمة مهدت الطريق لبناء الجمهورية الجديدة، القائمة على العدالة والمواطنة وتكافؤ الفرص، وأن ما تحقق من إنجازات كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل ثمرة هذا اليوم التاريخي، حيث استعادت مصر مكانتها الإقليمية والدولية وتقدمت في مختلف المجالات بخطى ثابتة وواثقة.

وشددت النائبة مرثا محروس، على استمرار دعمها الكامل لمسيرة البناء والتنمية، والعمل الدائم داخل مجلس النواب على سن التشريعات التي تصون حقوق المواطنين وتدعم جهود الدولة المصرية نحو مستقبل أفضل يليق بأبناء هذا الوطن.

واختتمت بقولها: «أدعو الله أن يحفظ مصرنا الغالية قيادةً وشعبًا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، لتظل مصر وطنًا قويًا رائدًا قادرًا على مواجهة كل التحديات».

مرثا محروس ثورة 30 يونيو الرئيس السيسي الحكومة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

صورة ارشيفية

أخدت حقنة بالغلط.. وفاة سيدة عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية ببنى سويف

صورة أرشيفية

البط البلدي بـ 160 جنيها والحمام بـ 175.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

الايجار القديم

قبل مناقشته بالبرلمان.. حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى

قافلة طبية

بالمجان.. فحص وعلاج 1929 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ| صور

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط

بحد أدنى 210 درجات.. محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام

بالصور

أول سيارة AMG من مرسيدس بـ3 محركات

مرسيدس AMG
مرسيدس AMG
مرسيدس AMG

الرئيس السيسي للمشير خليفة حفتر: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر - أرشيفية
الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر - أرشيفية
الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر - أرشيفية

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه .. صور

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

الرطوبة واضطراب الملاحة.. ظواهر جوية في طقس اليوم |ڤيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد