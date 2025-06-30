طلاب جامعةالإسكندرية فى قلب المشروعات القومية احتفالاً بثورة ٣٠ يونيو

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكري ممثلة في إدارة التربية العسكرية بالجامعة، زيارتان ميدانيتان خلال شهر يونيو تهدفان إلى تعزيز وعى الطلاب بمشروعات الدولة القومية والتنموية الكبرى، وذلك في إطار احتفالات جامعة الإسكندرية بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

جاءت الزيارة الأولى إلى الصوبات الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، حيث تعرف الطلاب على أحدث تقنيات الزراعة الحديثة وأساليب تحقيق الأمن الغذائى، التي تُعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وجاءت الزيارة الثانية، إلى المزارع السمكية العملاقة في غليون، والتي تُعَد أكبر المشروعات من نوعها في الشرق الأوسط، وتهدف إلى سد الفجوة في إنتاج الأسماك وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار مناسبة، مما يساهم في تحسين الأمن الغذائي ودعم الصادرات.

تأتي هذه الزيارات في إطار التوعية بأهمية المشروعات التنموية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، كالزراعة، والاستزراع السمكي، والبنية التحتية، والصناعة، والطاقة، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأكد العقيد محمد ماهر، مدير إدارة التربية العسكرية، بجامعة الإسكندرية، أن هذه الزيارات تأتى في إطار حرص القوات المسلحة على توعية الشباب الجامعي بأهمية المشروعات القومية، وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى إن هذه التجارب الميدانية تساعد الطلاب على إدراك حجم الإنجازات على أرض الواقع، وتعزز في نفوسهم روح الانتماء والولاء للوطن، وأضاف ماهر أن قوات الدفاع الشعبي والعسكرى مستمرة في تنظيم مثل هذه الزيارات والأنشطة الهادفة، لإعداد أجيال واعية بقضايا وطنها، ومؤهلة للمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.