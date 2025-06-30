مفيدة شيحة: 30 يونيو يوم الفخر والأمان لكل المصريين

أعربت الإعلامية مفيدة شيحة عن فخرها بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدة أن هذا اليوم يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، ويجسد إرادة شعب أراد الحفاظ على هويته ومستقبله.

وقالت شيحة، خلال حلقة الإثنين من برنامجها "الستات" على قناة النهار وان، إن ذكرى 30 يونيو "فرح كبير في كل بيت مصري"، مشددة على أن اليوم ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو تاريخ محفور في وجدان المصريين.

وتابعت: "30 يونيو يوم استعادة مصر لثوبها الحقيقي.. واللي حصل حوالينا من تحديات وحروب في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، بيخلينا نقدّر اللي حصل وقتها أكتر".

وأكدت أن الثورة كانت بمثابة "اليد القوية التي قررت إنقاذ البلد"، مضيفة: "أنا بشوف إن 30 يونيو معناها الأمان والاستقرار.. ومعناها إن البلد عندها ناس بتحبها ومستعدة تحميها".

واختتمت مفيدة شيحة رسالتها بالتأكيد على أن هذا اليوم يجب أن يُحتفى به باستمرار، قائلة: "هو فخر لكل مصري بيحب بلده وعايز يشوفها واقفة على رجليها".