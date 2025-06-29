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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ليلة العمر على ضفاف الحضارة.. زفاف ابنة مفيدة شيحة بحضور نجمات الفن والإعلام |صور

مفيدة شيحة ونجوم الإعلام من حفل زفاف ابنتها
مفيدة شيحة ونجوم الإعلام من حفل زفاف ابنتها
تصوير محمد زاهر   -  
تقى الجيزاوي

حرص عدد كبير من الإعلاميات ونجمات الفن على مشاركة الإعلامية  مفيدة شيحة في زفاف كريمتهما منة الشاطر والعريس أحمد باهر، وذلك بجوار بحيرة متحف الحضارة.


 

شهد الاحتفال حضور عدد من الإعلاميات، من بينهن: سهير شلبي، ريهام إبراهيم، سهير جودة، دعاء فاروق، دعاء عامر، لمياء فهمي، إيمان الحصري، نهاد أبو القمصان، غادة نوارة، ومريم أمين، بالإضافة إلى الفنانة ماجدة زكي، وغيرهن ممن شاركن العروسين مراسم الاحتفال وسط أجواء من البهجة والرومانسية.

وكانت مفيدة شيحة قد احتفلت بحفل "الحنة" لابنتها منة، يوم الأربعاء الماضي، في أجواء عائلية مبهجة.

ابنة مفيدة شيحة تتعرض لوعكة صحية

تعرضت منة الشاطر، صانعة المحتوى وابنة الإعلامية مفيدة شيحة، خلال الفترة الماضية، لوعكة صحية مفاجئة، وتم نقلها إلى المستشفى.

وقد شاركت منة جمهورها بصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "الستوري"، حيث ظهرت وهي ترتدي "الكانولا" في يدها داخل أحد المستشفيات.

عقد قران منة الشاطر

كان عقد قران ابنة الإعلاميةمفيدة شيحة، والذي تم في يونيو 2024 بمسجد محمد علي بالقلعة، قد أثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الخبراء المتخصصين، بعد تداول صور ومقاطع فيديو تُظهر احتفال الإعلامية وابنتها والحضور بالمناسبة من خلال الرقص والتمايل داخل صحن المسجد.

مفيدة شيحة حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة منة الشاطر ابنة مفيدة شيحة

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ليلة العمر على ضفاف الحضارة.. زفاف ابنة مفيدة شيحة بحضور نجمات الفن والإعلام |صور

مفيدة شيحة ونجوم الإعلام من حفل زفاف ابنتها
مفيدة شيحة ونجوم الإعلام من حفل زفاف ابنتها
مفيدة شيحة ونجوم الإعلام من حفل زفاف ابنتها

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مفيدة شيحة وابنتها منة
مفيدة شيحة وابنتها منة
مفيدة شيحة وابنتها منة

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