الفن في 24 ساعة.. ظهور باهت لشيرين عبد الوهاب بموازين ومفيدة شيحة تحتفل بزفاف ابنتها

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها:



كيف تفاعل نجوم الفن مع حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية؟

حرص عدد من النجوم وأهل الإعلام على التفاعل مع حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، الذي راح ضحيته 19 من أبناء قرية كفر السنابسة، باعترافاته في تحقيقات النيابة.



تقرأ من النوتة.. موقف محرج لـ شيرين في حفل موازين

بدأت شيرين عبد الوهاب، حفل مهرجان موازين بأغنية نساي، بطريقة «بلاي باك» وأعربت للجمهور عن حبها لهم بعد غياب فترة.

ولم تتوقف شيرين عند أغنية نساي، فقط بل قدمت بعدها أغنية صبري قليل، بطريقة بلاي باك أيضا، لتبدأ علامات التعجب على وجوه الكثير من الجمهور داخل الحفل.



ليلة العمر على ضفاف الحضارة.. زفاف ابنة مفيدة شيحة بحضور نجمات الفن والإعلام |صور

حرص عدد كبير من الإعلاميات ونجمات الفن على مشاركة الإعلامية مفيدة شيحة في زفاف كريمتهما منة الشاطر والعريس أحمد باهر، وذلك بجوار بحيرة متحف الحضارة.



السقا من عيلة كبيرة لكن اللي عمله مش طبيعي.. طارق الشناوي يعلق على واقعة مها الصغير

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن اتهام الفنان أحمد السقا بضرب طليقته الإعلامية مها الصغير وتقدمها ببلاغ رسمي ضد “السقا”، تتهمه بالتعدي عليها وسبها داخل أحد الكمبوندات بمدينة السادس من أكتوبر، قائلا: “أحمد السقا ومها الصغير من عائلات كبيرة وكان يجب أن يتم الانفصال بينهما بشكل أهدى من كده، لكن السقا تعامل بعنف في الانفصال واللي بيعمله كتير أوي ومبالغ فيه”.



أمير كرارة يكشف لـ صدى البلد حقيقة مشاركته في دراما رمضان 2026 .. خاص

تداولت العديد من الأخبار خلال الساعات الماضية التى تفيد بتعاقد الفنان أمير كرارة على مسلسل جديد فى الماراثون الرمضاني المقبل ٢٠٢٦ من تأليف هشام هلال ، وذلك بعد غيابه عن موسم رمضان الماضي.

ونفى أمير كرارة فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” كل هذه الأخبار مؤكدا ان هذا الكلام مجرد شائعات وان الأمر ليس له اى أساس من الصحة ولم يتعاقد على اى عمل لماراثون رمضان المقبل حتى الآن.



تيسير فهمي تكشف لـ صدى البلد حقيقة اعتزالها الفن

طمأنت الفنانة تيسير فهمي جمهورها عليها بعد فترة كبيرة من الغياب عن الساحة الفنية.

وقالت تيسير فهمي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد “لم أعتزل الفن ، و لكن عروض الأعمال بقت قليلة بسبب شائعات اعتزالي”.



Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

اختتم الموسم الثالث من المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار" (Squid Game) بأحداث درامية غير متوقعة، أثارت جدلاً واسعاً بين جمهور العمل حول العالم.

وشكّلت الحلقات الأخيرة، ولا سيما الحلقة الختامية، مفاجأة كبيرة لمحبي المسلسل، الذين ترقبوا نهاية مختلفة تليق بتطور الأحداث وشخصياتها.

