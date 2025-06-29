قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية يتعهد أمام مجلس النواب بعدم تحميل المواطن أي زيادات
البترول توقع عقود تنفيذ مجمع انتاج حامض الفسفوريك بالوادي الجديد
في الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو.. سياسيون يدلون بشهادتهم على جرائم الإخوان.. محمود بدر: الجماعة الإرهابية حاولت اغتيالي بقنبلة.. وطارق الخولي: أسامة ياسين هددني "ديتك رصاصة"
فرنسا: مصممون على الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف المجـ.ازر في غزة
النيابة تستمع لأقوال السقا بعد بلاغ مها الصغير بالضرب والسب في الشارع
قصص كفاحهن انتهت بالجنة.. حكاية 18 فتاة رحلن في غمضة عين بالمنوفية
من التهميش إلى التمكين.. كيف استعادت المرأة المصرية مكانتها بعد ثورة 30 يونيو؟
12 عاما على ثورة الشعب| مصر تنتصر على مشروع الجماعة.. وباحث: نهجهم كان قائما على التناقض
شعبة الذهب: تراجع المعدن النفيس في مصر 3.4% خلال أسبوع مع تحسن الجنيه
مصرع نحو 50 شخصا في انهيار منجم ذهب شرقي السودان
القبض على المتهمين بسرقة بطاريات أبراج المحمول بمدينة نصر
رانيا فريد شوقي تنعى ضحايا حادث الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الفن في 24 ساعة.. ظهور باهت لشيرين عبد الوهاب بموازين ومفيدة شيحة تحتفل بزفاف ابنتها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
قسم الفن

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: 

كيف تفاعل نجوم الفن مع حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية؟
حرص عدد من النجوم وأهل الإعلام على التفاعل مع حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، الذي راح ضحيته 19 من أبناء قرية كفر السنابسة، باعترافاته في تحقيقات النيابة.

تقرأ من النوتة.. موقف محرج لـ شيرين في حفل موازين
بدأت شيرين عبد الوهاب، حفل مهرجان موازين بأغنية نساي، بطريقة «بلاي باك» وأعربت للجمهور عن حبها لهم بعد غياب فترة.

ولم تتوقف شيرين عند أغنية نساي، فقط بل قدمت بعدها أغنية صبري قليل، بطريقة بلاي باك أيضا، لتبدأ علامات التعجب على وجوه الكثير من الجمهور داخل الحفل.

ليلة العمر على ضفاف الحضارة.. زفاف ابنة مفيدة شيحة بحضور نجمات الفن والإعلام |صور
حرص عدد كبير من الإعلاميات ونجمات الفن على مشاركة الإعلامية  مفيدة شيحة في زفاف كريمتهما منة الشاطر والعريس أحمد باهر، وذلك بجوار بحيرة متحف الحضارة.

السقا من عيلة كبيرة لكن اللي عمله مش طبيعي.. طارق الشناوي يعلق على واقعة مها الصغير
تحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن اتهام الفنان أحمد السقا بضرب طليقته الإعلامية مها الصغير  وتقدمها ببلاغ رسمي ضد “السقا”،  تتهمه بالتعدي عليها وسبها داخل أحد الكمبوندات بمدينة السادس من أكتوبر، قائلا: “أحمد السقا ومها الصغير من عائلات كبيرة وكان يجب أن يتم الانفصال بينهما بشكل أهدى من كده، لكن السقا تعامل بعنف في الانفصال واللي بيعمله كتير أوي ومبالغ فيه”.


أمير كرارة يكشف لـ صدى البلد حقيقة مشاركته في دراما رمضان 2026 .. خاص
تداولت العديد من الأخبار خلال الساعات الماضية التى تفيد بتعاقد الفنان أمير كرارة على مسلسل جديد فى الماراثون الرمضاني المقبل ٢٠٢٦ من تأليف هشام هلال ، وذلك بعد غيابه عن موسم رمضان الماضي.

ونفى أمير كرارة فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” كل هذه الأخبار مؤكدا ان هذا الكلام مجرد شائعات وان الأمر ليس له اى أساس من الصحة ولم يتعاقد على اى عمل لماراثون رمضان المقبل حتى الآن.


تيسير فهمي تكشف لـ صدى البلد حقيقة اعتزالها الفن
طمأنت الفنانة تيسير فهمي جمهورها عليها بعد فترة كبيرة من الغياب عن الساحة الفنية.

وقالت تيسير فهمي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد “لم أعتزل الفن ، و لكن عروض الأعمال بقت قليلة بسبب شائعات اعتزالي”.


Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث
اختتم الموسم الثالث من المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار" (Squid Game) بأحداث درامية غير متوقعة، أثارت جدلاً واسعاً بين جمهور العمل حول العالم.

وشكّلت الحلقات الأخيرة، ولا سيما الحلقة الختامية، مفاجأة كبيرة لمحبي المسلسل، الذين ترقبوا نهاية مختلفة تليق بتطور الأحداث وشخصياتها.
 

شيرين عبد الوهاب مفيدة شيحة أمير كرارة نجوم الفن أحمد السقا مها الصغير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

حادث الطريق الإقليمي

إيه اللي حصل؟| مشادة بين لميس الحديدي ومتحدث محافظة المنوفية بسبب حادث الطريق الإقليمي

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

صورة أرشيفية

بلاغ رسمي ضد فنان شهير بسبب مشاجرة مرورية بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

وزارة الخارجية والهجرة

مصر تدين الهجوم الارهابي فى شمال غرب باكستان

أرشيفية

أوكرانيا: هجوم روسي غير مسبوق بـ 60 صاروخا و477 مسيرة انتحارية

أرشيفية

شرطة الرياض توقف 7 متهمين ظهروا في مقطع يتحرشون بامرأتين

بالصور

الفن في 24 ساعة.. ظهور باهت لشيرين عبد الوهاب بموازين ومفيدة شيحة تحتفل بزفاف ابنتها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

طريقة عمل الفشار بالكراميل في البيت

الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل

بتخفيضات من 25% إلى 30%..وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالشرقية

وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج دفعات من وزارة النقل والجمارك بعد تدريب وتأهيل وطني شامل

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

فيديو

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

شيرين عبد الوهاب

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

المطرب الشامي

حضن وقبلة.. فتاة تقتحم المسرح بحفل المطرب الشامي في دبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد