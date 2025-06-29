تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل ختام مهرجان موازين بالمغرب ليلة أمس السبت 28 يونيو، بحضور جماهيري كبير.

حفل شيرين

بدأت شيرين عبد الوهاب، حفل مهرجان موازين بأغنية نساي، بطريقة «بلاي باك» وأعربت للجمهور عن حبها لهم بعد غياب فترة.

ولم تتوقف شيرين عند أغنية نساي، فقط بل قدمت بعدها أغنية صبري قليل، بطريقة بلاي باك أيضا، لتبدأ علامات التعجب على وجوه الكثير من الجمهور داخل الحفل.

وبعد فترة قليلة اخذت شيرين عبد الوهاب، استراحتها الأولى بعدما استأذنت جمهورها قائلة «لحظة وهرجعلكم تاني»، وعادت بأغنية على بالي، التي قدمتها لايف ولكن ليس بصوتها القوي المعتاد.

حفل شيرين

ثم قدمت، شيرين باقة أخرى من أغانيها في الحفل مثل (مشاعر، آه يا ليل، ياليل يا ليلي)، وظهرت في إحدى اللقطات وهي تقرأ من النوتة التي أمامها بعكس المعتاد عنها بأنها تجيد كل أغانيها لايف بدون الاعتماد على النوتة.

أغاني شيرين عبد الوهاب

في 17 يناير الماضي، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ومازال ع البال، عبر قناتها على تطبيق تليجرام.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية وعلقت: «ومازال ع البال .. اسمعوها على تليجرام دلوقتي .. كلمات تامر حسين .. ألحان مدين .. توزيع توما».

أعمال شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

وأغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

طرحت شيرين عبد الوهاب 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي "قالك نسيني، بتمنى أنساك، عسل حياتي، يقابل حبيبي، ما زال على البال، هنحتفل" ، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.