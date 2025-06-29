قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في شمس آرت سبيس.. داسم يكسر حدود الكلمة إلى عالم من الإحساس
راجعين من الشغل.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثتين أسفل كوبري بالقاهرة
هل يرحل؟ تطورات جديدة بشأن مستقبل وسام أبو علي مع الأهلي
البحيرة: توريد أكثر من 316 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة
وزير الشئون النيابية: حادث المنوفية هز الوطن.. ولن نتهاون في المحاسبة والمكاشفة
من "الدبابات" إلى "دبي".. سكان وادٍ بسيناء يغيرون اسمه أملًا في مستقبل سياحي مشرق
القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر
الثانوية العامة ثلاث سنوات.. ننشر أبرز ملامح مشروع قانون التعليم
الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من مكافأة كأس العالم للأندية.. ويترقب تسوية الضرائب الأمريكية
طالبة تصاب بإغماء داخل لجنة امتحان في المحلة بسبب حرارة الجو ونقلها إلى المستشفى.. صور
في ظروف غامضة.. القبض على شاب أنهى حياة والدته ببني مزار شمال المنيا
ثورة التصحيح والبناء.. كيف مهدت 30 يونيو لرؤية مصر 2030؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
أحمد إبراهيم

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل ختام مهرجان موازين بالمغرب ليلة أمس السبت 28 يونيو، بحضور جماهيري كبير. 

حفل شيرين 

بدأت شيرين عبد الوهاب، حفل مهرجان موازين بأغنية نساي، بطريقة «بلاي باك» وأعربت للجمهور عن حبها لهم بعد غياب فترة. 

ولم تتوقف شيرين عند أغنية نساي، فقط بل قدمت بعدها أغنية صبري قليل، بطريقة بلاي باك أيضا، لتبدأ علامات التعجب على وجوه الكثير من الجمهور داخل الحفل. 

وبعد فترة قليلة اخذت شيرين عبد الوهاب، استراحتها الأولى بعدما استأذنت جمهورها قائلة «لحظة وهرجعلكم تاني»، وعادت بأغنية على بالي، التي قدمتها لايف ولكن ليس بصوتها القوي المعتاد. 

حفل شيرين 

ثم قدمت، شيرين باقة أخرى من أغانيها في الحفل مثل (مشاعر، آه يا ليل، ياليل يا ليلي)، وظهرت في إحدى اللقطات وهي تقرأ من النوتة التي أمامها بعكس المعتاد عنها بأنها تجيد كل أغانيها لايف بدون الاعتماد على النوتة. 

أغاني شيرين عبد الوهاب 

في 17 يناير  الماضي، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ومازال ع البال، عبر قناتها على تطبيق تليجرام.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية وعلقت: «ومازال ع البال .. اسمعوها على تليجرام دلوقتي .. كلمات تامر حسين .. ألحان مدين .. توزيع توما». 

أعمال شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

وأغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

طرحت شيرين عبد الوهاب 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي "قالك نسيني، بتمنى أنساك، عسل حياتي، يقابل حبيبي، ما زال على البال، هنحتفل" ، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

شيرين شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب مهرجان موازين المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

كامل الوزير

في تصريحات خاصة لأحمد موسى .. قرارات عاجلة من كامل الوزير بعد حادث المنوفية|فيديو

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

حادث الطريق الإقليمي

إيه اللي حصل؟| مشادة بين لميس الحديدي ومتحدث محافظة المنوفية بسبب حادث الطريق الإقليمي

ميدو

ميدو ردًا على هجوم زكي عبد الفتاح: «كتر خيرك .. والعيب مش عليك»

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 29-6-2025

ترشيحاتنا

الاهلي وبورتو

أفضل مباراة في تاريخ أي فريق.. إعلامي يشيد بـ مباراة الأهلي وبورتو

شوبير

شوبير يكشف كواليس الصفقات الجديدة والراحلين عن النادي الأهلي

ميسي - إنريكي

إنريكي: مواجهة ميسي خاصة.. ولا مجال للاسترخاء أمام هذا الجيل الذهبي

بالصور

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج دفعات من وزارة النقل والجمارك بعد تدريب وتأهيل وطني شامل

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان سوق اليوم الواحد بالعاشر من رمضان

وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين

الممنوعون من فاكهة الصيف.. 5 فئات محظور عليها تناول التين البرشومي

التين البرشومي
التين البرشومي
التين البرشومي

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

شيرين عبد الوهاب

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

المطرب الشامي

حضن وقبلة.. فتاة تقتحم المسرح بحفل المطرب الشامي في دبي

نانسي عجرم

آه ونص.. نانسي عجرم تشعل حماس جمهورها في حفل لندن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد