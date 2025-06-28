أمير كرارة يكشف لـ صدى البلد حقيقة مشاركته في دراما رمضان 2026 .. خاص

تداولت العديد من الأخبار خلال الساعات الماضية التى تفيد بتعاقد الفنان أمير كرارة على مسلسل جديد فى الماراثون الرمضاني المقبل ٢٠٢٦ من تأليف هشام هلال ، وذلك بعد غيابه عن موسم رمضان الماضي.

ونفى أمير كرارة فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” كل هذه الأخبار مؤكدا ان هذا الكلام مجرد شائعات وان الأمر ليس له اى أساس من الصحة ولم يتعاقد على اى عمل لماراثون رمضان المقبل حتى الآن .

أمير كرارة ينتظر فيلم “الشاطر”

وعلى صعيد اخر ، ينتظر الفنان عرض احدث افلامه الشاطر يوم 10 يوليو المقبل، ضمن موسم أفلام الصيف، في عمل يُعد من أبرز الإنتاجات المنتظرة لهذا العام، ويجمع بين أمير كرارة وهنا الزاهد، في ثنائية جديدة تمزج بين الأكشن والكوميديا.

فيلم الشاطر

وتدور أحداث فيلم الشاطر في إطار أكشن كوميدي حول فتاة شابة (تؤدي دورها هنا الزاهد) تقع في حب شاب يعمل كـ”دوبلير” (يؤدي دوره أمير كرارة)، وتبدأ بينهما سلسلة من المواقف والصراعات غير المتوقعة، التي تكشف عن خبايا عالم الدوبليرات وما يدور خلف الكواليس، في إطار مشوّق ومليء بالمفاجآت.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي، ويُنتج بالتعاون بين شركتي سينرجي فيلمز وبيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف.