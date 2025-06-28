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كيف تفاعل نجوم الفن مع حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كيف تفاعل نجوم الفن مع حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية؟

أحمد حلمي
أحمد حلمي
أحمد إبراهيم

حرص عدد من النجوم وأهل الإعلام على التفاعل مع حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، الذي راح ضحيته 19 من أبناء قرية كفر السنابسة، باعترافاته في تحقيقات النيابة ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين تفاعلوا مع هذا الحادث الأليم. 

أحمد حلمي 

نعى الفنان أحمد حلمي، ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي أسفر عن مصرع 19 شخصا في حادث أليم.

وكتب أحمد حلمي عبر فيسبوك: "لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.. خالص عزائي لكل أسر وأهالي ضحايا الطريق الاقليمي ربنا يصبركم ويقويكم.. ربنا يرحمهم.. خبر صادم ومؤسف وموجع جدا".

تامر حسني

بينما نعى الفنان تامر حسني، ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية. 

وكتب تامر حسني عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: "شهداء لقمة العيش 19 بنت راجعين من شغلهم اللي يوميته 130 جنيه عشان يساعدوا أهاليهم ويقفوا على رجليهم ويبدأوا حياتهم مع كل الحزن والألم يارب صبر أهاليهم اسألكم الدعاء بالرحمة والفاتحة.

أحمد العوضي 

كما تفاعل أحمد العوضى مع الحادث ناعيا ضحايا الحادث عبر فيسبوك قائلا : أنا لله وإنا إليه راجعون لاحول ولا قوة إلا بالله مع كل الحزن و الألم يارب صبر أهاليهم ١٨ عروسة للجنة ان شاء الله .

صبري فواز

كما نعى الفنان صبري فواز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ضحايا حادث الطريق الإقليمي، بمحافظة المنوفية.

وكتب صبري فواز : "حادثة الـ 18 صبية اللي ماتوا وهما رايحين شغلهم دي توجع القلب.. شوية انضباط في المرور يا ناس، شوية رقابة على أي مكان عمل، إما يوفر للعمال وسيلة مواصلات آمنة.. أو يتلغي ترخيصه، ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم”.

رضوى الشربيني

بينما نعت الإعلامية رضوى الشربيني ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية. 

وكتبت رضوى عبر ستوري حسابها على انستجرام: “بكل حزن وأسى ننعي الفتيات ال19 اللاتي ارتقين إلى جوار ربهن ونسأل الله أن يتقبلهن في عداد الشهداء، وأن يلهم أهلهن وذويهن الصبر والسلوان”.

وفاة 19 شخصا وإصابة 3

وكانت سادت حالة من الحزن بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، عقب وفاة 19 شخصا وإصابة 3 أشخاص من أبنائها في حادث تصادم بين تريلا وميكروباص على الطريق الإقليمي، بسبب اختلال عجلة التريلا من يد السائق وتحوله على الطريق الاخر المعاكس.

إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث

وكانت ‎ألقت قوات أمن المنوفية القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في نطاق مركز أشمون.

جاء ذلك عقب تسببه في وقوع حادث على الطريق الإقليمي راح ضحيته 19 متوفى منهم 18 بنتا من أبناء قرية كفر السنابسة. 

أحمد حلمي تامر حسني أحمد العوضي رضوى الشربيني حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية

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