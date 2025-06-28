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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نانسي عجرم تتجول في شوارع لندن قبل حفلها الليلة

نانسي عجرم
نانسي عجرم
قسم الفن

نشرت الفنانة نانسي عجرم، مقطع فيديو قصيرا لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، ظهرت فيه في شوارع لندن، قبيل حفلها في لندن. 

وظهرت نانسي عجرم في الفيديو تتجول في شوارع لندن قبل حفلها اليوم في لندن. 

نانسي عجرم 

وتستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي في العاصمة الإنجليزية لندن، اليوم السبت 28 يونيو، ضمن سلسلة حفلات الصيف. 

وروجت لحفلها في مدينة لندن، من خلال نشر بوستر الحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

أعمال نانسي عجرم 

من جهة أخرى، طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة”.

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة” التعاون الأخير بينها وبين الملحن الراحل محمد رحيم.

أحدث أغاني نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

 

أغاني نانسي عجرم

وفي أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة “تيجي ننبسط”، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية طرحتها المطربة احتفالا بموسم الصيف، حيث تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات وإحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور.

كما أطلقت كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني.

وشاركت عجرم متابعيها على "إنستجرام" لينك أغنية "آخر إصدار"، والتى تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

نانسي عجرم الفنانة نانسي عجرم لندن أغاني نانسي عجرم

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