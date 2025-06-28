وجع القلب.. صبري فواز ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

نعى الفنان صبري فواز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ضحايا حادث الطريق الإقليمي، بمحافظة المنوفية.

وكتب صبري فواز عبر “فيسبوك”: "حادثة الـ 18 صبية اللي ماتوا وهما رايحين شغلهم دي توجع القلب.. شوية انضباط في المرور يا ناس، شوية رقابة على أي مكان عمل، إما يوفر للعمال وسيلة مواصلات آمنة.. أو يتلغي ترخيصه، ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم”.

وفاة 19 شخصا وإصابة 3

وسادت حالة من الحزن بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، عقب وفاة 19 شخصا وإصابة 3 أشخاص من أبنائها في حادث تصادم بين تريلا وميكروباص على الطريق الإقليمي، بسبب اختلال عجلة التريلا في يد السائق وتحوله على الطريق الآخر المعاكس.

إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث

‎ألقت قوات أمن المنوفية القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في نطاق مركز أشمون.

جاء ذلك عقب تسببه في وقوع حادث على الطريق الإقليمي راح ضحيته 19 متوفى، منهم 18 بنتا من أبناء قرية كفر السنابسة.

وأدلى سائق السيارة التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، الذي راح ضحيته 19 من أبناء قرية كفر السنابسة، باعترافاته في تحقيقات النيابة.

وأكد السائق اختلال عجلة القيادة في يده أثناء سيره على الطريق الإقليمي واخترق الحاجز الخرساني واصطدم بالميكروباص، قائلا: "الدريكسيون ساب في إيدي وببص لقيتهم في وشي".

فيما أكد مصدر أن سائق التريلا كان نائما أثناء سيره وسيتم إجراء تحليل مخدرات له لبيان إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه.