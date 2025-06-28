كل إللي بتمناه احضنك تاني .. أحمد عبد الحميد يحتفل بعيد ميلاده الأول كأب

شارك الفنان أحمد عبدالحميد جمهوره بصورة مؤثرة مع ابنته، احتفالًا بعيد ميلاده الـ32، وكتب رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، عبّر فيها عن مشاعره لأول مرة كأب، بعد مرور شهور صعبة منذ ولادة طفلته في مارس الماضي.

وقال أحمد عبدالحميد في منشوره: “في عيد ميلادي الـ32، كل اللي بتمناه إني أضمك تاني وأحضنك للأبد.. أنتي أحلى حاجة حصلتلي، وهفضل أحبك مهما حصل، وأنا راضي بقدر ربنا، بس بتمنى الخير يكون إننا نقعد مع بعض أكثر”.

وأضاف: “اللهم إن كانت لي أمنية أو دعوة في هذه السنة، فهي أن تحفظ لنا ابنتي وترعاها ... كل سنة وأنا أول سنة أبقى بابا”.

يُذكر أن الفنان كان قد طلب مرارًا من جمهوره الدعاء لطفلته بعد ولادتها مباشرة، حيث مرت بظروف صحية صعبة استمرت لفترة طويلة بعد ولادتها، قبل أن يطمئن جمهوره مؤخرًا على تحسن حالتها.