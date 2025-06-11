أحمد عبد الحميد ينضم إلى أبطال مسلسل ابن النادي

انضم أحمد عبد الحميد إلى أبطال مسلسل ابن النادي استعداداً لعرضه قريباً، ليواصل بذلك تألقه خارج الموسم، بعد ما حققه من نجاح ملفت في الموسم الرمضاني الأخير من خلال مسلسل ظلم المصطبة، وفي موسم عيد الفطر من خلال فيلمي نجوم الساحل وسيكو سيكو.

تدور أحداث مسلسل ابن النادي في إطار كوميدي حول المصير الذي يواجهه فريق لكرة القدم وسط منافسة شرسة مع الفرق الكبيرة.

ويشارك أحمد عبد الحميد في بطولته مع نجم الكوميديا أحمد فهمي، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد وإنتاج شركة TVision/ طارق الجنايني.

يأتي هذا بالتزامن مع تصوير أحمد عبد الحميد لدوره في مسلسل ظروف غامضة، بطولة أمير كرارة وآية سماحة، وتأليف محمد ناير وإخراج محمد بكر، وإنتاج شركة سينرجي.

كان عبد الحميد قد لفت إليه الأنظار بتجسيده لشخصية "الشيخ مصطفى" الشهير بالشيخ بوجي في مسلسل ظلم المصطبة، حيث نجح في تقديم صورة معقدة للشيخ الذي يقع في صراع بين مبادئه والوازع الديني بداخله وبين أهوائه ورغبته في الزواج ممن اختارها قلبه.

وشارك عبد الحميد في بطولة المسلسل مع عدد كبير من النجوم، من بينهم ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

ولم تكد تنقضي أجواء رمضان، حتى يفاجئنا عبد الحميد في عيد الفطر بدور مناقض تماماً للشيخ مصطفى، حيث قدم شخصية تاجر المخدرات والبلطجي "شحاتة"، ضمن أحداث فيلم الكوميديا والأكشن سيكو سيكو، بطولة طه الدسوقي وعصام عمر، والذي مازال يُعرض بدور العرض السينمائية محققاً أعلى إيرادات في شباك التذاكر، ليتأهل بذلك لينضم إلى قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وفي إطار كوميدي طريف يتمكن عبد الحميد من إظهار التحولات النفسية والصراع الداخلي للشاب المدلل "وليد" ابن الطبقة الثرية، الذي يبحث عن ذاته، فيجد نفسه تائهًا وسط عالم لا يشبهه، ضمن أحداث فيلم نجوم الساحل.