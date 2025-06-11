بتمني حسن الختامة.. الفنان يوسف فوزي: لم أندم علي قرار الاعتزال| خاص

التقى موقع صدى البلد الفنان القدير يوسف فوزي في منزله، بعد غياب سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

وظهر الفنان متأثرًا بإصابته بمرض الشلل الرعاش، وبدت عليه علامات التقدم في العمر بشكل واضح.

وكشف الفنان يوسف فوزي عن تفاصيل يومه، قائلًا: “أنا أعيش حياتي في هدوء مع زوجتي، أستيقظ في العاشرة صباحًا، ثم أتناول الفطور والدواء، وهو صعب جدًا ويشعرني بالتعب، بعد ذلك أذهب إلى النادي، وأجلس عند الأشجار لأني أحب الطبيعة”.

أضاف فوزي: " القرآن الكريم هو سر ساعدني وحريص الحمد لله علي قرأته وأقيم الصلاة و عباده الله و بتمني حسن الختامة أن شاء الله "

تابع فوزي لم أندم علي قرار الاعتزال بل كان لازم اعتزال الفن بسبب تعرضي لوعكة صحية ، و سعيد بكل أعمالي الحمد لله



وعن إمكانية تجسيد سيرته الذاتية في عمل فني، قال فوزي إنه يتمنى ذلك، مشيرًا إلى رغبته في أن يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة تحديدًا.

وأكد فوزي: “بحب أمير كرارة، وسبق واشتغلنا مع بعض قبل كده، وهو فنان جميل، وكل أعماله حلوة، وبيحب الضحك جدًا”.

يُذكر أن موقع صدى البلد الإخباري أجرى هذا اللقاء الحصري مع الفنان يوسف فوزي، من تقديم الإعلامية أوركيد سامي، وذلك بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي والفني بسبب المرض.

وقد كشف فوزي، ولأول مرة، عن العديد من الأسرار حول حياته الشخصية والفنية، وتصدَّر اسمه تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر اللقاء.

https://youtu.be/CpV5eUfScHs?si=9yVKhld4whCkzBqW

https://youtu.be/xHWEwnY3hus?si=X066ObnqrViOkbM2



https://youtube.com/shorts/zPWVRQs9JNg?si=YVgsOdwTq6MYda8w