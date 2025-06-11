القائمة الكاملة لنجوم حفل نوستالجيا فورها

إعلنت الشركة المنظمة لحفل نوستالجيا فورها، والمقرر اقامته فى جدة عن الفنانين المشاركين .

ومن بين الفنانين المشاركين: أحمد بتشان، رامي جمال، فرقة واما، مايا نصري، إيوان، ماساري، فرقة بلو العالمية، هيثم سعيد، يوسف العماني، الفنان سامو زين، جنات، أحمد الشريف.

حفل "نوستالجيا فورها" يُقام في جدة 13 يونيو الجاري، و يُعد هذا الحفل الأول من نوعه في المملكة.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل، قائلاً: “نسعى من خلال هذا الحدث إلى استحضار ذكريات الجيل الذهبي وتقديم تجربة فنية فريدة لجمهورنا في جدة. بمشاركة فنانين مميزين مثل مايا نصري التي ستضيف للحفل طابعاً خاصاً يُعيدنا إلى أجمل لحظات الموسيقى العربية”.