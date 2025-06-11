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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد لقاء مع موقع «صدى البلد».. يوسف فوزي يتصدر مؤشرات البحث

الفنان يوسف فوزي مع الإعلامية أوركيد سامي
الفنان يوسف فوزي مع الإعلامية أوركيد سامي
أحمد البهى

تصدر اسم الفنان يوسف فوزي مؤشرات البحث عبر موقع “جوجل”، وذلك بعد اللقاء الذي أجراه مع موقع “صدى البلد” بعد اختفاء استمر لسنوات.

وشهد اللقاء، الذي أجرته الإعلامية أوركيد سامي، تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين للفنان يوسف فوزي بالشفاء، حيث شهد حالة كبيرة من التعاطف مع الفنان الكبير.

والتقى موقع “صدى البلد” بالفنان القدير يوسف فوزي في منزله، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

وظهر الفنان متأثرًا بإصابته بمرض الشلل الرعاش، وبدت عليه علامات التقدُّم في العمر بشكل واضح.

وكشف الفنان يوسف فوزي عن تفاصيل يومه، قائلًا: “أنا أعيش حياتي في هدوء مع زوجتي. أستيقظ في العاشرة صباحًا، ثم أتناول الفطور والدواء، لكنه صعب جدًا ويُشعرني بالتعب. بعد ذلك أذهب إلى النادي، وأجلس عند الأشجار لأنني أحب الطبيعة”.

وأضاف فوزي: “القرآن الكريم هو سر سعادتي، فأنا حريص، والحمد لله، على قراءة القرآن الكريم، والصلاة، وعبادة الله سبحانه وتعالى، وأتمنى حسن الختام”.

وتابع بحزن: “أنا تعبان أوي... افتكروني بالخير لما أموت. كل اللي يشوف عمل فني ليا، يدعي لي، ويفتكرني بالخير”.

وعن إمكانية تجسيد سيرته الذاتية في عمل فني، قال فوزي إنه يتمنى ذلك، مشيرًا إلى رغبته في أن يُجسِّد شخصيته الفنان أمير كرارة تحديدًا.

وأكد فوزي: "بحب أمير كرارة، وسبق واشتغلنا مع بعض قبل كده، وهو فنان جميل، وكل أعماله حلوة، وبيحب الضحك جدًا".

يُذكر أن موقع “صدى البلد” الإخباري أجرى هذا اللقاء الحصري مع الفنان يوسف فوزي، من تقديم الإعلامية أوركيد سامي، وذلك بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي والفني بسبب المرض.

وقد كشف فوزي، ولأول مرة، عن العديد من الأسرار حول حياته الشخصية والفنية، وتصدَّر اسمه تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر اللقاء.

https://www.youtube.com/shorts/tpFzg8ylS-0

وحرص الفنان أمير كرارة على توجيه رسالة مؤثرة إلى الفنان القدير يوسف فوزي ردا على أمنيته تجسيد كرارة لسيرته الذاتية في عمل فني.

وتمنى أمير كرارة الصحة والسلامة ليوسف فوزي، وقال في مدخله هاتفية لموقع  “صدى البلد” الإخباري: “ربنا يديله الصحة، دا حبيب قلبي،  وشرف ليا طبعا ترشيحه لي لتجسيد سيرته الذاتية، لأنه إنسان جميل، وفنان كبير، وأنا بحبه جدا ، الفنان يوسف فوزي أب و اخ  لي وبحبه جدا  وأتمنى تقديم السيرة الذاتية له”.

وأضاف: “لم أنسَ زمان لما حضر كتب كتابي وكنت صغير لسه.. هو بيحب كل الناس، ربنا يديله الصحة وشرف ليا إني أقدم سيرته الذاتية”.

الفنان يوسف فوزي يوسف فوزي أوركيد سامي موقع صدى البلد أمير كرارة

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