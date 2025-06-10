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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رسالة مؤثرة من أمير كرارة لـ يوسف فوزي ردا على أمنيته تجسيد سيرته الذاتية| خاص

الفنان أمير كرارة
الفنان أمير كرارة
أوركيد سامي

وجه النجم أمير كرارة رسالة مؤثرة إلى الفنان القدير يوسف فوزي ردا على أمنيته تجسيد كرارة لسيرته الذاتية في عمل فني.

وتمنى أمير كرارة الصحة والسلامة ليوسف فوزي، وقال في مدخله هاتفية لموقع  صدى البلد الاخباري "ربنا يديله الصحة، دا حبيب قلبي،  وشرف ليا طبعا ترشيحه لي لتجسيد سيرته الذاتية، لأنه إنسان جميل، وفنان كبير، وأنا بحبه جدا ، الفنان يوسف فوزي أب و اخ  لي و بحبه جدا  و أتمني تقديم السيرة الذاتية له ،

و استطرد أمير كرارة " لم انسي زمان لما حضر كتب كتابي و كنت صغير لسه هو بيحب كل الناس ، ربنا يديله الصحة و شرف ليا اني اقدم سيرته الذاتية

كان موقع صدى البلد انفرد  لقاء خاص وحصري من تقديم الإعلامية  أوركيد سامي مع الفنان القدير يوسف فوزي في بيته بعد غياب سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

ظهر الفنان يوسف فوزي، متأثرا بمرضه بالشلل الرعاش، وبدت عليه علامات التقدم في العمر.

في البداية هنأ يوسف فوزي جمهوره بعيد الأضحي المبارك متمنيا للجميع عاما سعيدا.


وحول إمكانية تجسيد سيرته الذاتية في عمل فني، قال يوسف فوزي إنه يتمنى ذلك، وطلب أن يجسد دوره الفنان أمير كرارة تحديدا.
وأضاف يوسف فوزي "أحب أمير كرارة وسبق واشتغلنا مع بعض قبل كده، وهو فنان جميل وكل أعماله حلوة وبيحب الضحك جدا".
يذكر أن موقع صدي البلد الإخباري التقى الفنان يوسف فوزي في لقاء خاص وحصري بعد غيابه سنوات عن الظهور الإعلامي والفني بسبب المرض، وكشف لأول مرة في هذا اللقاء أسرارا كثيرة حول حياته الشخصية والفنية.

https://youtube.com/shorts/zPWVRQs9JNg

https://youtube.com/shorts/tpFzg8ylS-0?si=yXkyuyZcB3ScCxxY

النجم أمير كرارة اخبار الفن نجوم الفن الفنان يوسف فوزي موقع صدي البلد الاخباري

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