رحيل الإعلامية المغربية كوثر بودراجه عن عمر يناهز الـ ٣٧ عاما

رحلت عن عالمنا الإعلامية والممثلة المغربية كوثر بودراجة عن عمر ناهز الـ37 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان في الفترة الأخيرة.

ونعى عدد من النجوم الإعلامية عبر منشورات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا من خلالها عن حزنهم الكبير على رحيلها المفاجئ.

وأعلن المطرب المغربي نعمان بلعياشي تأجيل طرح أغنية “الجيلالي” ليوم الإثنين، حدادًا على وفاة كوثر، وكتب عبر حسابه الخاص على إنستجرام: “السلام عليكم أصدقائي! تم تأجيل تاريخ طرح أغنية" الجيلالي Jillali "ليوم الإثنين لسبب وفاة الصديقة كوثر بودراجة.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفرلها”.

كوثر بودراجة كانت واحدة من الوجوه الإعلامية المميزة في المغرب، والعالم العربي، حيث عرفها الجمهور من خلال تقديمها لعدة برامج ناجحة، من أبرزها "جاري يا جاري" على قناة «ميدي 1 تي في»، و«ناس نسمة» و«ممنوع على الرجال» على قناة نسمة التونسية، إلى جانب مشاركتها في برنامج "مذيع العرب" الذي عرض على قناتي أبوظبي والحياة.

لم تقتصر موهبة كوثر بودراجة على الإعلام فقط، بل تألقت أيضًا في مجالات التمثيل والغناء وعرض الأزياء. من أبرز أعمالها الفنية، مسلسل “الماضي لا يموت”، و"سول دموعي"، وفيلم «أتومان».

رحيل بودراجة شكّل صدمة كبيرة لمحبيها وزملائها في الوسط الإعلامي والفني، الذين نعوها بكلمات مؤثرة، مستذكرين حضورها الجميل ومسيرتها المليئة بالعطاء.