لؤي ومصطفى شوقي يشعلان حماس الجمهور في احتفالية ذكرى 30 يونيو

حضر وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الاحتفالية التي نظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وكيل وزارة الثقافة، والخاصة بذكرى ثورة 30 يونيو، والتي قام بإحيائها النجمان لؤي ومصطفى شوقي مع قيادة أوركسترا الفنان العالمي سليم سحاب على خشبة مسرح البالون الذي رفع لافتة كامل العدد، والاحتفالية رؤية وإخراج تامر عبد المنعم.

أقيمت احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

حضر الاحتفالية كوكبة من الفتانين والإعلاميين منهم ضياء عبد الخالق والسيدة حرمه، وعمرو عبد العزيز، وميرنا وليد، والإعلامي الكبير عبد الناصر زيدان، والناقد طارق الشناوي.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم صعد الفنان تامر عبد المنعم، وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ورحب بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية خلال الفصل الأول من الاحتفالية تحت قيادة أوركسترا الفنان سليم سحاب مجموعة من الفقرات "موسيقى تتر فيلم غرام في الكرنك - حلاوة شمسنا - العتبة جزاز - البنت بيضة - الحجالة - مقطوعة موسيقية - النوبة".

مصطفى شوقي يقدم تواشيح

وبدأ الفصل الثاني بصعود النجم مصطفى شوقي على أغنية لحظ رنا ثم قدم تواشيح "يا غريب الدار - عجبا لغزال - أبويا وصاني".

واختتم الاحتفالية النجم لؤي وقدم أغاني “أحلف بسماها - الأقصر بلدنا - يا أغلى اسم في الوجود”.

وفي نهاية الاحتفالية، قام النجم لؤي بغناء “بالأحضان” والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وصعد وزير الثقافة والفنان تامر عبد المنعم على خشبة المسرح لتحية الجمهور.