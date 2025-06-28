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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منى الشاذلي تكشف سبب انطلاقة أحمد رمزي على السوشيال ميديا

أحمد رمزي
أحمد رمزي
سعيد فراج

علق صانع المحتوى أحمد رمزي على فيديو "خيالي في الامتحانات" الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق انتشارًا واسعًا وإشادات كبيرة، خاصة بعد ظهور عدد من النجوم معه، من بينهم المنتج جمال العدل، والفنانون هشام ماجد، وجيهان الشماشرجي، وأحمد الفيشاوي، ومغني الراب ويجز.

وأوضح "رمزي"، خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ON، أن فكرة الفيديو كانت لديه منذ عام تقريبًا، وشعر حينها أنها تتطلب ظهور عدد من النجوم لتتماشى مع طبيعة "الخيال" التي تقوم عليها الفكرة.

وقال إنه اختار الأسماء التي رأى أنها تناسب العمل، وتواصل مع كل منهم بشكل فردي، رغم أنه لم يكن يرتبط بعلاقات شخصية مع بعضهم، مثل هشام ماجد وجيهان الشماشرجي، بينما تجمعه علاقة جيدة بمغني الراب ويجز، وكان قد التقى المنتج جمال العدل مرة واحدة

وأضاف أنه تواصل مع الجميع عبر تطبيق "واتساب"، ولاقت الفكرة ترحيبًا كبيرًا، ليتم تصوير الفيديو بالفعل.

دعم أحمد رمزي

في سياق آخر، أوضح أن أسرته وأصدقاءه يمثلون الداعم الأول له في أعماله، حيث يحرص على عرض أفكار الفيديوهات عليهم في بدايتها، ويأخذ بآرائهم واقتراحاتهم قبل تنفيذها.

ولفت إلى أن معظم من يظهرون في فيديوهاته هم من الدائرة المقربة له، سواء من العائلة أو الأصدقاء أو حتى أصدقاء الأصدقاء وأقاربهم. 

وتابع: "اللي بيحصل ده لما باجي أتخيله بحسه من عند ربنا".

وأشار إلى أن الأزياء التي يستخدمها في فيديوهاته، خاصة بوالده أو والدته أو خالته، وكذلك الأماكن التي يصور بها خاصة بدائرته المقربة، موضحا أن كل من يساعده في فيديوهاته يكون بشكل مجاني، مشيرا إلى أنه مع تطور الفيديوهات بدأ في تأجير بعض الملابس.

ولفت إلى أنه يقدم فيديوهات على السوشيال ميديا منذ ما يقرب من 5 سنوات، ويصور 95% منها باستخدام الموبايل.

وعن بدايته، أوضح أنه درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان يشارك في بعض العروض المسرحية منذ عام 2025، وعندما جاءت فترة انتشار فيروس كورونا في 2020، توقف المسرح، ومن هنا بدأت تجربته مع تقديم الفيديوهات، وكانت الفيديوهات تلقى مشاهدات من الأصدقاء والدائرة المقربة فقط، حتى قدم فيديو بعنوان "ازاي تبقى مخرج مسرح في 7 خطوات"، ووقتها حقق ما يقرب من 50 ألف مشاهدة، وكان رقم مشاهدات كبير وقتها، لذلك قرر تقديم فيديوهات أخرى عن المسرح، لكن المشاهدات لم تكن مثل أول فيديو.

نوّه إلى أن نقطة التحول بالنسبة له، كان فيديو فكرته قائمة على السخرية من لقاءات الفنانين مع الإعلامية منى الشاذلي، موضحا أن الفيديو حقق وقتها مشاهدات تجاوزت الـ 2 مليون مشاهدة، ومن هنا بدأت صفحاته على السوشيال ميديا بانضمام متابعين إليها، مشيرا إلى أنه عمل كمخرج في برنامج "الدحيح" مع أحمد الغندور، حيث أخرج ما يقرب 20 حلقة من البرنامج، بالإضافة إلى كتابته بعض "الاسكتشات" الكوميدية في البرنامج وذلك عام 2023.

صانع المحتوى أحمد رمزي أحمد رمزي جمال العدل هشام ماجد جيهان الشماشرجي

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