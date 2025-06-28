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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تيسير فهمي تكشف لـ صدى البلد حقيقة اعتزالها الفن

الفنانة تيسير فهمي
الفنانة تيسير فهمي
أوركيد سامي

طمأنت الفنانة تيسير فهمي جمهورها عليها بعد فترة كبيرة من الغياب عن الساحة الفنية.

وقالت تيسير فهمي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد “لم أعتزل الفن ، و لكن عروض الأعمال بقت قليلة بسبب شائعات اعتزالي”.

وأضافت تيسير فهمي “لو اتقدم عمل مناسب ليا هعمله”.

وأعربت الفنانة تيسير فهمي عن سعادتها، بتكريمها فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، فى ختام الدورة الـ 13 في 2024  وتفاجأت بردود فعل الجمهور القوية.

وأضافت تيسير فهمي ، أن جميع أعمالها مازالت تعرض على القنوات لذلك لم تشعر أنها غابت بالفعل عن الجمهور منذ عام 2011.

اخبار الفن نجوم الفن الفنانة تيسير فهمي صدي البلد

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