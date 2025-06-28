تيسير فهمي تكشف لـ صدى البلد حقيقة اعتزالها الفن

طمأنت الفنانة تيسير فهمي جمهورها عليها بعد فترة كبيرة من الغياب عن الساحة الفنية.

وقالت تيسير فهمي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد “لم أعتزل الفن ، و لكن عروض الأعمال بقت قليلة بسبب شائعات اعتزالي”.

وأضافت تيسير فهمي “لو اتقدم عمل مناسب ليا هعمله”.

وأعربت الفنانة تيسير فهمي عن سعادتها، بتكريمها فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، فى ختام الدورة الـ 13 في 2024 وتفاجأت بردود فعل الجمهور القوية.

وأضافت تيسير فهمي ، أن جميع أعمالها مازالت تعرض على القنوات لذلك لم تشعر أنها غابت بالفعل عن الجمهور منذ عام 2011.