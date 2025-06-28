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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في انتظار العروسة .. سهير جودة تشارك صورًا من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
يارا أمين

شاركت الإعلامية سهير جودة، صور من حفل زفاف ابنه الإعلامية مفيدة شيحة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وعلقت عليها قائلة: “في انتظار العروسة، مع ام العروسة، مفيده شيحة”.

وظهرت سهير جودة رفقة مفيدة شيحة ، رولا خرسا ، دعاء فاروق ، دعاء عامر. 

تحتفل اليوم الإعلامية مفيدة شيحة بحفل زفاف ابنتها منة داخل احد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المقرر ان يحضر أبرز نجوم الفن والإعلام الحفل.

وكانت احتفلت مفيدة شيحة بحنة ابنتها يوم الاربع الماضي فى أجواء عائلية مبهجة.

وكانت تعرضت منة الشاطر صانعة المحتوى وابنة الإعلامية مفيدة شيحة خلال الفترة الماضية لوعكة صحية مفاجئة وتم نقلها إلى المستشفي. 

وشاركت منة جمهورها صورة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام من خلال خاصية الإستوري وظهرت بالكانويلا فى يدها وهى تتواجد فى احدي المستشفيات.

عقد قران منة الشاطر

وكان تثار عقد قران ابنة الإعلاميةمفيدة شيحةالذي تم فى يونيو ٢٠٢٤ في مسجد محمد علي بالقلعة، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الخبراء المتخصصين، بعدما تم تداول الكثير من الصور والفيديوهات التي تظهر احتفال الإعلامية وابنتها والحضور بهذه المناسبة من خلال الرقص والتمايل داخل صحن المسجد

سهير جودة مفيدة شيحة حفل زفاف فيسبوك رولا خرسا دعاء فاروق دعاء عامر

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