الصور الأولى من حفل زفاف ابنة مفيدة شيحة.. شاهد

بدأ منذ قليل حفل زفاف منة الشاطر ابنة الإعلامية مفيدة شيحة فى أحد الفنادق الكبري بالقاهرة ، ومن المقرر ان يحضر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وكانت احتفلت مفيدة شيحة بحفل حنة ابنتها منة يوم الاربع الماضي فى أجواء عائلية مبهجة.

ابنة مفيدة شيحة تتعرض لوعكة صحية

وكانت تعرضت منة الشاطر صانعة المحتوى وابنة الإعلامية مفيدة شيحة خلال الفترة الماضية لوعكة صحية مفاجئة وتم نقلها إلى المستشفي.

وشاركت منة جمهورها صورة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام من خلال خاصية الإستوري وظهرت بالكانويلا فى يدها وهى تتواجد فى احدي المستشفيات.

عقد قران منة الشاطر

وكان اثار عقد قران ابنة الإعلاميةمفيدة شيحة الذي تم فى يونيو ٢٠٢٤ في مسجد محمد علي بالقلعة، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الخبراء المتخصصين، بعدما تم تداول الكثير من الصور والفيديوهات التي تظهر احتفال الإعلامية وابنتها والحضور بهذه المناسبة من خلال الرقص والتمايل داخل صحن المسجد